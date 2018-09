Donald Trump ordenó aplicar sanciones "automáticamente" si se detecta injerencia extranjera en las elecciones legislativas de EEUU

Dan Coats, jefe de los servicios de inteligencia norteamericanos, señaló que existen indicios de que no sólo Rusia podría volver a interferir en los comicios de noviembre, sino también China, Irán y Corea del Norte. No obstante, la orden firmada por el presidente no afecta a ningún país o entidad en particular