Al mismo tiempo Tornielli comenta: "El tercer informe sobre la pedofilia del John Jay College de New York afirma que la sensación de que los sacerdotes católicos son una categoría a riesgo en lo relacionado con la pedofilia es falsa. Y demuestra que el fenómeno ha afectado a todas las comunidades religiosas (protestantes, testigos de Jehová, mormones, judíos), pero sobre todo a las escuelas públicas, las sociedades deportivas y los Boy Scout". Agreguemos que el John Jay College of Criminal Justice es un colegio superior de la City University of New York en Midtown Manhattan, Nueva York, acreditado internacionalmente.