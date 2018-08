Cuestionado por cómo cree que se debe luchar contra el movimiento BDS en lugares como Chile, Arias explica: "Para detener el progreso de esta campaña de odio llevada a cabo por el BDS es necesario conocer la realidad Palestina-Israelí desde cerca, en terreno, por eso venir a visitar Israel y los territorios palestinos es un must para quien quiera tener una visión objetiva. La Comunidad Judía de Chile hace en esto un trabajo loable, y hemos tenido la oportunidad de cooperar con visitas de parlamentarios chilenos en Israel. En segundo lugar es no callar y no tener miedo. Hay que denunciar los actos antisemitas, anti-israelíes. Es válido criticar a Israel, hay mucho por mejorar, justamente una visión crítica de Israel puede ayudar a dar una imagen más real del conflicto, por supuesto sin deslegitimar la existencia de Israel como único país judío en el mundo".