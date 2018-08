La empresa liderada por Tim Cook es más poderosa que Visa, PayPal, American Express, Bank of America y Citigroup juntas. La capitalización bursátil de las cuatro grandes bancas de Estados Unidos sí que es más alta: JP Morgan Chase, Wells Fargo y las ya mencionadas Citigroup y Bank of America, superan por poco a Apple: 1,168 billones de dólares vs 1,005.