El 2G y 3G están en las frecuencias 850 y 1900, pero eso no quita que en el futuro, para mejorar la eficiencia espectral, las operadoras decidan migrar esas frecuencias para ofrecer 4G. La banda de 900, por cuestiones técnicas, no está operativa y no hay planes en lo inmediato de que esto vaya a cambiar.