Ese golpe de timón cambió la fórmula del éxito de su firma: productos elegantes y simples, con un precio considerable, acompañados de publicidad y prensa en abundancia. "Tal como Galbraith había predicho, Apple no satisfacía las necesidades de los clientes sino que las inventaba", explicó Bloomberg. El creativo que colaboró en la concepción de la campaña "Piensa distinto" dijo a la publicación que Jobs tenía "una perspectiva elitista" y no le quitaba el sueño lo que quería el consumidor: "Quería que Apple soñara con cosas que la gente no podía imaginar".