Pero aunque Al Assad puede festejar esta reconquista, Siria sigue dividida en al menos cinco grandes regiones, como detallan el Institute for the Study of War y la plataforma Liveuamap, y el poder del régimen aún depende del apoyo ruso así como también de la asistencia de milicias leales, tropas iraníes y terroristas de Hezbollah que han aportado a sus campañas.