"Me dan ganas de gritar 'ce hache i' (tal como lo hizo cuando abandonó la mina San José al cabo de 69 días de encierro) pero no son chilenos y no me van a entender allá, pero siento mucha, mucha, mucha emoción", dijo Sepúlveda, quien junto a sus compañeros mantuvo en vilo al mundo en 2010 cuando quedaron atrapados en una mina de cobre en el desierto de Atacama, en el norte de Chile durante más de dos meses.