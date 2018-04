El Acuerdo fue firmado en 2015 por el régimen iraní y el Grupo 5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania). No obstante, EEUU y Arabia Saudita están hablando de un Plan de Acción Integral Conjunto para frenar el caos y la expansión del terrorismo en Siria y Yemen. La puesta en práctica de ese plan, más las declaraciones recientes del príncipe Bin Salman sobre el reconocimiento y el derecho de Israel a tener su Estado en su propia tierra, según publicó días pasados el periódico The Atlantic, supone que el Acuerdo pende de un hilo; publicó el As Shark al-Awsat.