Emma Byrne es una especialista en robótica que un día encontró que su hábito de decir malas palabras era un objeto de estudio. "Gracias a una amplia gama de científicos, desde los cirujanos de la era victoriana hasta los neurocientíficos modernos, sabemos mucho más sobre decir malas palabras que lo que solíamos", escribió en Swearing is Good For You, The Amazing Science of Bad Language (Insultar es bueno para usted, La ciencia increíble de las malas palabras). "Pero como todavía se lo considera algo chocante, esa información no se ha generalizado. Es una jodida pena", escribió en la introducción a su libro.