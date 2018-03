To Change the Church: Pope Francis and the Future of Catholicism (Para cambiar la Iglesia: el Papa Francisco y el futuro del catolicismo), el cuarto libro del periodista Ross Douthat, califica al pontífice como "un reformista sin reformas" y hace un análisis de sus primeros cinco años como líder de la Iglesia Católica que va más allá de la imagen positiva de Jorge Bergoglio.