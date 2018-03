Pyongyang, avisa, llega con pretensiones claras al encuentro. Aunque se compromete a no realizar más prácticas de misiles balísticos y pruebas nucleares bajo tierra mientras duren las negociaciones, el régimen no admitirá una desnuclearización completa: "Nosotros probablemente aceptemos tener un arsenal nuclear limitado, que garantice nuestra independencia y seguridad; y podemos comprometernos a no desarrollar más armas futuras y a permitir algún tipo de control internacional".