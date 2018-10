"¿Stalin mató a millones? No, absolutamente no. Son inventos", dijo Jugashvili en una entrevista reciente al Globe and Mail. "El comunismo fue el más exitoso y único evento en la historia de la humanidad. Lo que hicimos en 50 o 60 años le tomó a Inglaterra, Francia y Holanda 150 años, porque la Unión Soviética vio el potencial de la sociedad", consideró