"Estamos decepcionados de que no hayan prevenido esto. Ya no lucharemos contra el ISIS, no es nuestra preocupación", afirmó en relación al ataque de Bagdad sobre Kirkuk, por el cual el gobierno iraquí tomó de los kurdos las tierras que había perdido antes frente a los yihadistas, que aún no han sido derrotados en Irak y se aferran a su bastión en Al Qaim.