En Cataluña la balanza parece inclinarse favorablemente hacia el argumento de soberanía. No puede decirse que los catalanes requieren de la independencia para salvaguardar su propia existencia o, lo que es menos urgente, preservar su identidad cultural. En España, a diferencia de lo que acontece en Medio Oriente, no hay conflicto civil, no hay guerra religiosa, y tampoco existe riesgo de que sí la haya. Además, en España impera un sistema democrático. Aun teniendo en cuenta los desperfectos del sistema, los catalanes no están enajenados del proceso de toma de decisiones y cuentan con un elevado grado de autonomía.