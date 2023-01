Cuánto cuesta el lujoso reloj con el que Geraldine Ponce fue vista junto a Sheinbaum

(Twitter @GeraldinePonceM/Cartier)

Geraldine Ponce, presidenta municipal de Tepic, se reunió con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sin detallar el motivo del encuentro, Ponce compartió en redes sociales una fotografía acompañada de un breve mensaje.

En la red llamó la atención un detalle de la foto: el reloj que la mujer al frente del municipio de Tepic llevaba puesto. Este accesorio desató una ola de críticas debido que es de una marca de bienes de lujo y, por lo tanto, tiene un costo elevado.

Aparentemente el reloj de Ponce es de Cartier, una fábrica francesa de relojes y joyería. Sus características coinciden con el modelo Pasha, que en la página oficial de la marca está en venta por 145 mil pesos mexicanos.

Geraldine Ponce agradeció a Sheinbaum por sus consejos (Foto: Intagram@geraldineponcem)

Entre las características de la pieza destacan su movimiento mecánico de carga automática calibre 1847 MC, su esfera flinqué plateada, agujas de acero azulado en forma de rombo y correa adicional de piel de aligátor color azul marino.

En cuanto a su mecanismo, Cartier destacó que este reloj cuenta con un sistema de modificación de la talla “SmartLink” y que tanto el brazalete como la correa funcionan con el sistema intercambiable “QuickSwitch”.

Ponce lució este lujoso accesorio durante su encuentro con Sheinbaum, a quien agradeció sus consejos, los cuales aseguró la han ayudado a mejorar su labor como presidenta municipal de Tepic, Nayarit.

Siempre es un gusto saludar a mi amiga @Claudiashein, la primera Jefa de Gobierno electa en la #CDMX y aprender de sus experiencias en la vida pública.



Hoy, es la gobernadora de la 5ᵃ ciudad más grande del mundo, y sus consejos me sirven para hacer un mejor trabajo en Tepic 💪🏻 pic.twitter.com/rQJplt65Pc — Geraldine Ponce (@GeraldinePonceM) January 12, 2023

“Siempre es un gusto saludar a mi amiga @Claudiashein, la primera Jefa de Gobierno electa en la #CDMX y aprender de sus experiencias en la vida pública. Hoy, es la gobernadora de la 5ᵃ ciudad más grande del mundo, y sus consejos me sirven para hacer un mejor trabajo en Tepic”, publicó este 13 de enero desde su cuenta de Twitter @GeraldinePonceM.

La fotografía desató críticas en contra de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) por parte de quienes consideran que, al usar un reloj Cartier, Geraldine Ponce contradice la austeridad en la que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados han insistido.

Entre las respuestas se pudieron leer algunos como: “El pueblo bueno es quien no necesita lujos, un par de zapatos y 200 pesos en la bolsa es la felicidad”, “No sólo es uno...La señora tiene una colección muy humilde” y “Congruencia, le dices”.

En redes sociales criticaron que esta no es la primera vez que Geraldine Ponce luce un reloj lujoso (Foto: Cuartoscuro)

En comentarios en la red señalaron también que está no es la primera vez que la funcionaria es vista con artículos de lujo, ya que en otras ocasiones habría utilizado relojes Rolex, uno de ellos con valor de 200 mil pesos.

Por otra parte, en la fotografía llamó la atención el embarazo de Geraldine Ponce, el cual anunció ella misma el pasado 28 de diciembre. En una publicación en redes sociales, la alcaldesa de Nayarit compartió que está esperando su primer hijo, hecho que aseguró mejoró un complicado 2022 en el que se enfrentó a problemas de salud, pérdidas y ataques por políticos de la oposición.

Te espero con todo mi amor, mi bebé; estamos listos para abrazarte, cuidarte y guiarte de la mejor manera posible. Gracias, mi Dios, por cumplirme mi mayor deseo 🥰



(4/4) pic.twitter.com/WhM4Dvjed7 — Geraldine Ponce (@GeraldinePonceM) December 29, 2022

Asimismo, Ponce destacó que los avances en Tepic la hicieron sentir satisfecha pero que fue sin duda el enterarse de que está embarazada la noticia que más la ha alegrado recientemente.

“Todas estas acciones me alegraban mucho por nuestra ciudad; pero cuando me enteré de esta hermosa noticia, mi 2022 se llenó de luz, y, desde entonces, no hay un día en que no esté feliz”, aseguró en un post de Instagrama donde por primera vez mostró su vientre estando embarazada.

