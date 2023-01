Esposado y bajo la lluvia: así abandonó la Policía de Tijuana a un detenido al norte de la ciudad

Oficiales de la Policía de Tijuana dejaron a un sujeto esposado a la intemperie

Durante el 10 de enero circuló un video en redes sociales que exhibió un posible abuso por parte de la Policía Municipal de Tijuana, ya que un sujeto aparentemente detenido fue abandonado en una patrulla, a la intemperie, mientras llovía en la ciudad.

La grabación reveló que las autoridades responsables serían las que operaban la patrulla tipo Pick Up con numeración BC-824A-1, pues el hombre estaba en la caja de dicha unidad.

Medios locales señalaron que incluso el hombre pudo haber estado inconsciente al momento en que se grabó el video, debido a que no se movía y su respiración era apenas perceptible.

Al respecto, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, condenó la situación y aseguró que su gobierno no tolerará acciones que signifiquen un daño a la integridad física de las personas.

En este sentido, instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana local que iniciara una investigación y tomara las medidas correspondientes, pues reconoció que este tipo de actos “atentan contra los derechos humanos y la salud”.

A través de un comunicado, la dependencia encabezada por José Fernando Sánchez González atendió la petición de la presidenta municipal y, en coordinación con la dirección de Inspección Interna, comenzará con las indagatorias en contra de los policías municipales a cargo de la unidad y la detención del sujeto.

“José Fernando Sánchez González, titular de dicha dependencia, señaló que no se tolerará ningún tipo de abuso de policías en contra de los tijuanenses, su encomienda es clara, servir y proteger y quien no cumpla dicho compromiso no tiene cabida en la corporación”, pudo leerse en el breve mensaje que la Secretaría publicó en sus canales oficiales.

POLICÍAS DEJAN A DETENIDO ARRIBA DE LA PATRULLA EN PLENA LLUVIA



Se ha difundido un video donde exhiben a policías municipales, pues dejaron a un detenido bajo la lluvia que cayó este martes en #Tijuana.



Al respecto, el síndico procurador de Tijuana, Rafael Leyva Pérez, reconoció las vulneraciones por parte de los agentes policiacos y señaló que ya fue presentada una denuncia ante la Dirección de Investigación y Determinación. Sumado a ello, se realizó el acta de entrevista a la jueza municipal en turno.

“En esta Sindicatura, NO permitiremos que se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, reiterando siempre el compromiso que tengo con salvaguardar y trabajar por el bien de toda la población tijuanense”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del hombre que fue detenido y abandonado bajo la lluvia por la Policía Municipal. Se desconoce también el motivo por el que fue capturado, así como su estado de salud, pues no ha sido retomado en ningún pronunciamiento oficial.

Según reportó el Semanario Zeta, un medio con presencia en la región, durante 2022 se emitieron en total 145 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana.

Los principales motivos fueron múltiples violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, trato digno, integridad y seguridad personal y legalidad en los procedimientos.

En días recientes Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, titular de la SSPC del estado de Baja California, advirtió que las denuncias ciudadanas en contra de elementos policiales serían atendidas con urgencia. “Quien no cumpla con los parámetros se les van a asignar a otras áreas y, si es necesario, separarlos de la fuerza”, detalló tras un encuentro con autoridades de Tijuana, quienes solicitaron una licencia colectiva para que sus policías tengan más armas.

