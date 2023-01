Si cumplí un año en 2022 y solo tomé seis días de vacaciones, ¿con la nueva reforma tendrían que darme otros seis?

Los trabajadores ya tendrán 12 días de vacaciones. (Foto: Pixabay)

Si cumplí un año en la empresa y solo me dieron seis días de vacaciones, ¿me podrán otros seis días este año? Esta es una de las interrogantes que se podrían hacer algunas personas con los nuevos cambios que entran en vigor a partir de este año y con relación al tiempo de descanso.

Y es que el tema de las vacaciones dignas ya es un hecho y está presente desde el momento que quedó plasmado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De ese modo los trabajadores podrán disfrutar del doble del descanso al que tenían acceso.

Sin embargo, si tiene duda sobre si cumplí un año en la empresa en 2022 y solo me dieron seis días y ahora con esta nueva reforma, ¿tendrán que otorgarle otros seis días para sumar los 12 autorizados? La respuesta es no, pues según el decreto que quedó plasmado a partir del 27 de diciembre de 2022 en el DOF, la nueva ley se tomará en cuenta a partir de 2023, además de que no son retroactivos y así quedó estipulado con la nueva reforma.

Es decir, si cumplió un año en la empresa en 2022 se tendrá que quedar con sus seis días de vacaciones, ya que la nueva iniciativa entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, ahora sí cuando ya cumpla dos años en la empresa este 2023, ya podrán aumentar sus vacaciones a 14 días, los cuales corresponden a la nueva ley.

Hay que recordar que el período vacacional garantizado para cada trabajador se dará respecto a la antigüedad de cada uno de ellos, pues aumentarán dos días año con año hasta topar con cinco años (20 días de descanso).

Luego, a partir del sexto año, el período vacacional incrementará por cada cinco de servicio. A continuación podrá observar cómo quedará la tabla de días de vacaciones dignas.

Tabla vacaciones 2023. (Foto: Infobae)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) también informó sobre si los días serán continuos o no, así como en qué momento podrá tomar sus fechas para descansar.

¿Podré tomar vacaciones en cualquier momento del año? Esta es otra de las interrogantes que podrían surgir a lo largo del 2023. Y también podrán solicitar sus vacaciones en el período que se requieran y en mutuo acuerdo entre el patrón y colaborador.

El tiempo de anticipación para pedir vacaciones dependerá de las políticas, calendario y contrato que lleva la empresa con el empleado. El requisito indispensable es que se tendrán que pactar y conceder dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio.

El período vacacional se otorgará según la antigüedad de cada empleado. (Foto: Infobae)

Por su parte, hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó la importancia del período vacacional para los empleados, pues opinó que es lo mejor tanto para el organismo como la empresa.

“Hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben ¿cuál es la recomendación de San Benito? Ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar”, subrayó durante el anuncio.

Además, dio a conocer que incluso él labora más de 12 horas y descansa al menos ocho horas para reponerse de todo.

“En mi caso, como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son 16 de trabajo y ocho de descanso, que a veces son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay, esto me lo dicen los médicos; pero cuando no se puede, pues ni modo. Nada más que sí es bueno el sueño”.

