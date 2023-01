Cómo obtener una beca para estudiar en Japón en 2023

La Embajada de Japón en México dio a conocer su programa de becas (captura de pantalla: Embajada del Japón en México)

Recientemente la embajada de Japón en México compartió con el público en general la convocatoria de Becas Mext 2023, informando que por el momento cuentan con tres espacios. El programa estará dirigido a las personas que deseen realizar una carrera universitaria en un plantel educativo ubicado en el territorio de Japón.

“El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón: MEXT (Monbukagakusho), a través de la Embajada de Japón en México, ofrece becas a nacionales mexicanos que deseen estudiar en instituciones de educación superior del Japón”, se pudo leer en el comunicado de la embajada.

¿A qué tipo de planteles puedo acceder?

- Escuela de Formación Especializada.

- Colegio Tecnológico.

- Licenciatura.

- Posgrado.

- Perfeccionamiento del Idioma Japonés.

- Maestros de Preescolar, Primaria y Secundaria en servicio activo y personal docente de las Escuelas Normales para Maestros que deseen especializarse en alguna área pedagógica para su desarrollo profesional.

📣CONVOCATORIA DE BECAS MEXT 2023 A JAPÓN 🇯🇵

Informamos que se han abierto 3 #Becas que Monbukagakusho: MEXT ofrece a través de @JapanEmb_Mexico.

El resto de los programas se abrirán a finales de abril de 2023.

▶️Información en: https://t.co/sYFw6BwaGG#EstudiaEnJapón

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder ser elegido?

- Nacionalidad mexicana.

- Tener menos de 35 años.

- Inglés avanzado: IELTS, el puntaje mínimo es de 6.5 en el examen académico; Cambridge First Certificate in English (FCE) mínimo nivel B2; Advanced Certificate in English (CAE) o Certificate of Proficiency (CPE); TOEFL ITP (Internet Test) puntaje mínimo de 550 o TOEFL iBT (Internet Based Test) 90 puntos.

- Contar con título.

- Promedio mínimo de 8 en el último nivel de estudios.

- Tener ganas de aprender el idioma japonés.

- Tener una buena salud mental y física.

La convocatoria indica que se podrá aplicar para cualquier área de estudio y que en caso de aplicar esté año, los estudios darán comienzo un año después de haber sido aceptado en el programa.

Para conocer más sobre el programa se puede consultar su página oficial (captura de pantalla: Embajada del Japón en México)

¿Cuáles son los beneficios de la Beca Mext 2023?

- La beca cubrirá completamente el costo del viaje aéreo redondo México- Japón- México.

- También abarcará el costo de la Inscripción y colegiatura en la Universidad.

- Cada mes otorgan un apoyo económico de 143 mil yenes, mismos que al tipo de cambio actual equivalen a 22 mil 453 pesos durante la estancia, para poder usarlos en gastos de comida, transporte, alojamiento, libros, entre otros. La cantidad cambia o aumenta depende de la universidad y ciudad en la que se desee estudiar.

¿Cómo se realizará el registro?

- Los candidatos deberán consultar y cumplir de manera simultánea y obligatoria los requisitos y trámites de la Embajada de Japón en México, así como los de la AMEXCID-Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), coordinando directamente con dichas instituciones.

- La postulación ante la AMEXCID-SRE se realizará a través de Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCA).

- Es necesario crear un perfil y seleccionar la Convocatoria a la que se está aplicando.

La beca cubre todos los gastos (captura de pantalla: Embajada del Japón en México)

¿Cuál es la documentación?

- Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y Carta de aceptación de las condiciones generales con fotografía reciente, debidamente llenadas y firmadas.

- Cuestionario de la SRE, contestado y firmado.

- Certificado oficial de calificaciones completo que contenga el promedio global obtenido.

- Carta de recomendación membretada emitida por algún profesor o director de la institución de origen.

- Certificado de matriculación: únicamente para solicitantes que se encuentren matriculados en alguna universidad al momento de la postulación

- Certificado de conocimiento de idiomas.

- Copia del acta de nacimiento.

- Copia de identificación oficial vigente: credencial de elector con fotografía o pasaporte.

