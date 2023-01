Pedro Sola vivió desde Mazatlán la captura de Ovidio Guzmán

(Twitter/@MACZA333 y @tiopedritosola)

Tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se desataron una serie de hechos violentos que impidieron los vuelos desde Ciudad Obregón, en En medio de los movimientos, el conductor de televisión Pedro Sola informó que se quedó en Mazatlán, Sinaloa.

“Así Mazatlán. No hay ni un alma en la calle y todo cerrado”, escribió el conductor de Ventaneando desde su cuenta de Twitter. En la imagen, se pudo ver una avenida de esta ciudad turística totalmente vacía.

En otro tuit, Pedrito Sola se dejó ver sentado cerca de la playa y con la zona hotelera de Mazatlán de fondo. Además, el presentador de Ventaneando hizo una referencia a La Martina, de Antonio Aguilar, pues transformó la letra y escribió “Aquí me estado sentado no me he movido de aquí”.

Así Mazatlán. No hay un alma en la calle y todo cerrado. pic.twitter.com/KGCXgPKSeW — Pedro Sola (@tiopedritosola) January 5, 2023

Cabe señalar que, al menos en el transcurso del 4 de enero, el comunicador no podrá volver a la Ciudad de México, pues la mayoría de transportes suspendieron sus servicios para salvaguardar la integridad de los pasajeros.

Entre comentarios, muchos admiradores de Pedro Sola le hicieron diversas advertencias, entre las que se pudieron leer “Oiga, métase a su cuarto”, “Pedrito Sola en tierra caliente”, “Tío Pedrito no se exponga en las calles de Mazatlán” y “Eso es toda una aventura”.

Información en desarrollo*

