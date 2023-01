El INAI “tampoco se toca”, alertó el PAN luego de ataques de AMLO al órgano de transparencia

El Partido Acción NAcional (PAN) se pronunció por preservar la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ante los ataques del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, aseguró que ese partido apelará siempre por la independencia y autonomía del INAI, luego que el Ejecutivo federal se lanzó ocntra ese órgano al decir que “ya está podrido”

En su primera mañanera del 2023, el tabasqueño dijo sobre el INAI: “Es un organismo del conservadurismo corrupto de México, ya no hay ni que pensar de que van a salir cosas buenas de ahí” y agregó que “si Kafka fuese mexicano, sería costumbrista. No nos estemos mortificando mucho por eso, lo que hay que seguir luchando porque estos no dejan de ser aparatos burocráticos”.

Ante las declaraciones de López Obrador, el PAN destacó la importancia de que este Instituto continúe siendo autónomo, pues consideró que a través de él se han logrado controlar los excesos de los gobiernos y se han puesto límites en el ejercicio de cada administración, puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan los recursos públicos.

Pleno del INAI

Para los panistas, el INAI es una herramienta que tiene la ciudadanía para el ejercicio del buen gobierno.

“Para variar este gobierno pretende desprestigiar a los organismos autónomos que hay en México con la única finalidad de controlar, dominar y ejercer su autoritarismo a plenitud. Pero en Acción Nacional cuantas veces sea necesario le pondremos un alto y un freno a sus ocurrencias. El INAI tampoco se toca”, dijo Cecilia Patrón.

Recordó que la labor que ha llevado a cabo este instituto desde hace más de 19 años es de vital importancia para el país, pues ha colaborado a mejorar la democracia y los sistemas de rendición de cuentas de servidores públicos de los tres poderes de gobierno y de las instituciones al servicio del Estado, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Por ello, la Secretaria General sostuvo que no permitirán que el actual presidente de México atente contra el INAI ni ninguna de las instituciones que han garantizado la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

(Presidencia)

“Seguramente tiene muchos actos de corrupción que quiere tapar y por eso ahora es otra de las instituciones que tiene en la mira para desaparecer”, concluyó Patrón.

INAI ordenó a presidencia entregar copia de Reforma Electoral de AMLO

A finales de diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la oficina de la presidencia de la República entregar una copia íntegra de la iniciativa de reforma electoral, propuesta por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como del documento con el cual se presentó formalmente al órgano legislativo, donde fue votado por los diputados sin haber leído la iniciativa completa.

El martes 20 de diciembre, el comisionado Adrián Alcalá Méndez planteó que la información de la reforma permitirá a la sociedad mexicana valorar y tener claro el impacto que tendrán las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral sobre la organización y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Considero de la mayor importancia que la población conozca, de manera detallada, esta iniciativa de reforma electoral, que anunció el 15 de junio de 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al ser información que se encuentra estrechamente relacionada con la vida democrática del país y que, en las últimas fechas, ha generado importantes movilizaciones a favor o en contra”

