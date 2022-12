Los datos revelan que más de 30 millones de trabajadores informales en México verán lejanas las vacaciones dignas

EFE/ Mario Guzmán

Este martes 27 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de reforma a la Ley Federal del Trabajo con el que se amplía de 6 a 12 días de vacaciones luego del primer año de trabajo y un aumento de dos días por cada año adicional, la cual entrará en vigor a partir del primer día de enero de 2023.

Las vacaciones dignas serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras, indica la reforma.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen alrededor de 22 millones de trabajadores con prestaciones laborales y acceso a instituciones de salud, quienes podrán tener al menos 12 días (o más, según el número de años laborados) de vacaciones con goce de sueldo.

Sin embargo, esta norma no puede ser aplicada por igual para los trabajadores del sector informal, los cuales suman alrededor de 31.9 millones en todo el país, según las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada el 23 de noviembre de 2022 por el Inegi.

La ley establece que los trabajadores pueden presentar un recurso en caso de que el patrón o la empresa no acceda a la solicitud de vacaciones, no obstante, en el sector informal esta posibilidad se reduce debido a que no existen contratos firmados ni prestaciones laborales.

Usualmente, los empleados en lso distintos sectores de la informalidad, suelen tener vacaciones sin goce de sueldo mediante acuerdos con sus respectivos patrones.

De acuerdo con los datos del Instituto, las tasas más altas de informalidad laboral por entidad federativa se reportaron en Oaxaca (81.7%), Guerrero (79.3%) y Chiapas (77.7%).

Cuántos personas trabajadoras hay en México

EFE/ Carlos Ramírez

Hasta noviembre de 2022, un total de 57.4 millones de personas se encontraban ocupadas, pero de ellas la población subocupada fue de más de 4 millones, es decir, aquellos mexicanos que laboran jornadas parciales.

En el sector formal, los empleados en el comercio tuvieron un aumento de 414 mil personas; en la industria manufacturera, 350 mil y en servicios diversos, 293 mil.

Una de las disyuntivas durante la aprobación de las vacaciones dignas era el impacto que podrían sufrir las pequeñas y medianas empresas, no obstante el gobierno federal considera que sin el aumento de impuestos y el precio estable de los energéticos, podrán hacer frente a los cambios a la Ley federal del Trabajo.

La encuesta del Inegi señala que la población ocupada en los grandes establecimientos creció en 524 mil personas; en micronegocios, 488 mil y en los medianos establecimientos, 290 mil

Cuántas vacaciones te corresponden a partir de 2023

Luego de cumplir el primer año de labores, el empleado podrá solicitar a su empresa o patrón hasta doce días continuos por concepto de vacaciones, los cuales serán con goce de sueldo.

Si para el trabajador resulta conveniente fragmentar sus 12 días, lo podrá acordar con el patrón.

En el caso de las personas que tienen dos años cumplidos en su centro de trabajo, tendrán derecho a 14 días, mientras que los de 3 años gozarán de 16.

Los empleados con cuatro años podrán solicitar 18 años, y quienes acumulen 5 años de trabajo en la misma empresa tendrán 20 días. De 6 a 10 años de labores, el periodo vacacional será de 22 días.

El presidente de la República destacó que con este cambio, los trabajadores formales volverán con mayor energía a los centros de trabajo. Por su parte, los empleadores cuentan con la ventaja de que no aumentarán los impuestos y los precios de los energéticos, destacó el presidente ante los señalamientos provenientes del sector privado.

