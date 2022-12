Líder de FRENAAA señaló a AMLO como “el rey de no hacer nada”

El líder de la organización de oposición se lanzó contra el presidente mexicano (Andrés Manuel López Obrador/YouTube/Gilberto Lozano)

El fundador de la organización de oposición FRENAAA, Gilberto Lozano, volvió a lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo acusó de no haber hecho nada a favor del país tras cuatro años de gobierno, por lo que lo tildó de “tarugo”.

Arremetieron contra Chumel Torres por criticar a AMLO con video del 2021 El influencer compartió una grabación del tren que supuestamente va al AIFA, pero el material fue aclarado desde el año pasado VER NOTA

Por medio de un video que compartió en su cuenta de YouTube, el empresario aseguró que México cuenta con “el rey de no hacer nada”, pues indicó que el mandatario solo sabe salir en su conferencia mañanera que conduce desde Palacio Nacional para presuntamente aparentar hacer algo.

Asimismo, detalló que, aunque se impuso una nueva marca de duración de la conferencia -de más de tres horas de duración-, se está generando un problema para la sociedad mexicana debido a que se ha “adoctrinado” a la mayor parte de la ciudadanía para que siga el ejemplo del político tabasqueño y que cada vez se esfuercen menos en su labor.

“Somos serviles al presidente y a mucha honra”: legisladores de Morena presumieron lealtad a AMLO La diputada Yeidckol Polevnsky declaró que los integrantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación están para apoyar al mandatario federal, así como para sacar adelante sus iniciativas VER NOTA

“Hoy tenemos al rey en el mundo de no hacer nada, se llama López Obrador. Él es el rey de algo que se ha vuelto un experto: no hacer nada. Cuando acaba de romper un récord de una mañanera de tres horas y media de no hacer nada, te está generando una doctrina de muchísimos mexicanos a que, si ese es el presidente, no hace nada, no resuelve absolutamente nada”, expresó este martes 27 de diciembre.

Asimismo, recordó que el pasado fin de semana, el cual coincidió con la celebración de Nochebuena y Navidad, en todo el país se registraron 196 asesinatos, situación de violencia que se sumó al atentado del que fue víctima el periodista Ciro Gómez Leyva; sin embargo, recriminó que personajes de la Cuarta Transformación señalen el hecho como un presunto autoatentado.

Kenia López Rabadán tundió a AMLO por culpar a la oposición del atentado a Gómez Leyva: “Cobarde” La senadora del blanquiazul declaró que los comentarios del presidente incrementan la violencia que vive el gremio y pone en riesgo la vida de quienes se dedican a informar a la sociedad VER NOTA

No obstante, ahí no acabaron sus señalamientos contra la administración federal, pues también aprovechó la oportunidad para cuestionar el papel de la ministra Yasmín Esquivel, a la cual se refirió con el apellido de su esposo “la señora Riobóo”, con el tema de un presunto plagio en su tesis con la que obtuvo el título de licenciada en Derecho y que, actualmente, está siendo investigado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, ante todos sus reproches, Lozano sentenció que todo lo que está alrededor de la esfera pública del titular del Ejecutivo Federal son “chismes, telenovelas, espectáculos y circo” con el fin de desviar la atención de los principales problemas del país, ante lo cual lanzó una pregunta a sus seguidores: “¿Tú y yo vamos a hacernos también tarugos como se hace López?”.

“Todas las mañanas se hace tarugo porque no sabe qué es trabajar, no sabe qué es tomar decisiones, no sabe qué es gobernar, son otros, en este caso venezolanos y cubanos, lo que van implementando una agenda mientras él se hace tarugo”

Gilberto Lozano, líder de FRENA, acusó represión en su marcha (Twitter/@OficialFrenaaa)

Sus reclamos se sumaron a los que realizó el pasado 27 de noviembre, cuando acusó que conoció “la tiranía” del gobierno federal contra las movilizaciones sociales, ya que acusó de presunta represión a las personas que, junto a él, salieron a marchar contra la movilización que convocó el presidente ese mismo día en la Ciudad de México y como conmemoración a sus cuatro años al frente de México.

De acuerdo a una serie de testimonios que compartió en redes sociales, el empresario indicó que su grupo -de aproximadamente 200 personas- que se hizo presente en la Gran Marcha de la Liberación fue retenido por granaderos.

“Hoy conocí la cobardía tiranía de #AMLO. Dictadura y marcha de acarreados. Frente a miles de obligados morenistas. #FRENA gritó #AMLOfuera. Todos de verde. Hoy conocí valientes, exhibimos a disidencia controlada en casa y NO nos intimidaron en mero nido de la serpiente”, se pudo leer.

SEGUIR LEYENDO: