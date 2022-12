Cuál es el único estado de México donde las personas trans pueden cambiar su acta de nacimiento

En ese cambio que se realizó a la ley, pudieron incorporar cinco artículos que garantizan “el derecho a la identidad de las personas trans en todas las oficialías del registro civil de Jalisco”, dice la página del gobierno. (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO)

Hace unas semanas, el Pleno del Congreso de los Diputados de España, aprobaron el proyecto de ley con el cual se le da igualdad y garantía a las personas trans y derechos LGBT+, ahora solo esperan la aprobación final del senado.

Sin embargo, uno de los estados, de México, que demostró un gran avance en los propios derechos de las personas trans es el Gobierno de Jalisco que, a pesar de mostrarse como un estado conservador, este logró hacer un decreto en la reforma de registro civil.

En ese cambio que se realizó a la ley, pudieron incorporar cinco artículos que garantizan “el derecho a la identidad de las personas trans en todas las oficialías del registro civil de Jalisco”, dice la página del gobierno.

En el decreto oficial se mencionó en el acuerdo del gobernador constitucional del estado de Jalisco la modificación del registro civil desde el 2020 ya que “tenemos que comprender que, en nuestra sociedad, existe una parte de la población que su género (identidad de género) no concuerda con el sexo asignado al nacer”.

En el sitio oficial se refieren que las personas pueden hacer uso de este proceso. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Lo que se busca es que estos procesos sean agiles y accesibles, con el cumplimiento de otros derechos humanos, con el fin de brindarles los derechos correspondientes a las personas transexuales “como el derecho al trabajo, adecuar sus documentos de identidad (pasaporte, credencial de elector), incluso documentos educativos, traduciéndose lo anterior en el acceso a una vida plena y sin discriminación”.

“Cualquier persona que cuente con un acta de nacimiento registrada en México, podrá acudir a las oficialías del registro civil a realizar su trámite de modificación de los datos de nombre y género para contar con acta de nacimiento acorde a su identidad autopercibida”.

Los requisitos que pide el estado para hacer uso de esta modificación de nombre y género son: nacionalidad mexicana; tener acta de nacimiento de cualquier estado; copia certificada de su acta de nacimiento primigenia para su resguardo; llenar solicitud y entregarla en registro civil donde declare nombre y género; original y copia de cualquier documento de identificación; si es menor de edad debe tener un escrito de la persona que cuente con la patria potestad y expresar su consentimiento.

De igual forma, en la página hace referencia que si alguien recibe discriminación o le es negado este derecho, la dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos brindará acompañamiento para garantizar procesos inclusivos. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Esto no es particular de los originarios del estado, sino que cualquier persona que resida en el país podrá ejecutar este proceso. Esto con la libertad de poder ejercer su derecho y no tener problema.

De igual forma, en la página hace referencia que si alguien recibe discriminación o le es negado este derecho, la dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos brindará acompañamiento para garantizar procesos inclusivos.

“Además, colaborará en la observancia del cumplimiento del reglamento en todo el estado, para la protección y respeto de los derechos humanos fundamentales a la identidad, al desarrollo de la libre personalidad y los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) de todas las personas trans”, se lee en la página oficial.

Se procura que la mayoría de los trámites sean gratuitos, pero esto varía del municipio. En algunos casos podría ser gratuito, en otros se llega a cobrar la anotación marginal al acta primigenia, que cuesta entre 67 a 300 pesos, según la ley de ingresos de cada municipio. Otro de los costos que se puede obtener es el del acta de nacimiento, que cobra 80 pesos.

Si alguien está interesado en hacer el trámite no deberá de realizar cita, solo se llevará la solicitud y se presentará en el registro civil, el cual la oficina citará en cinco días hábiles para entregar el documento del acta. (Foto: Tw/@TranSinfancia)

Si alguien está interesado en hacer el trámite no deberá de realizar cita, solo se llevará la solicitud y se presentará en el registro civil, el cual la oficina citará en cinco días hábiles para entregar el documento del acta.

Si la persona vive en otro estado y obtiene su nueva acta de nacimiento en Jalisco, deberá llevarla a su estado original. El gobierno de Jalisco notifica el trámite, pero es mejor solicitar y garantizar que acuda de manera personal para que se lleve a cabo.

