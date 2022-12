Venga la Alegría desaparecerá en 2023, según Gustavo Adolfo Infante

Entre los grandes cambios de "Venga la Alegría", estaría su nombre, el cual ya no será el mismo para 2023 (Instagram/@vengalaalegria)

Cómo la mayoría de programas que han bajado el número de espectadores, Venga la Alegría podría decir adiós para siempre el próximo año.

Según afirmó Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube, habrá muchos cambios en la programación de TV Azteca, tanto por el cambio de año como por los nuevos productores. Entre las cosas que podrían anunciarse próximamente, dio a conocer que llegará Buenos Días México el cual será un nuevo matutino.

“Dicen que se acaba VLA y que van a dar paso a un nuevo programa que se va a llamar Buenos días México para el 2023″, dijo el periodista.

Aunado a ello, la producción de Venga la Alegría no planea conservar a los presentadores para el próxima año, pues llegará nuevo talento como Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Marco Antonio Regil y Pato Borghetti.

El programa cumple 13 años en 2023, por ello que busquen un nuevo aire para el contenido (Instagram/@vengalaalegriatva)

Por otro lado, quienes estarían a cargo de la sección de espectáculos del matutino sería “el equipo de Paty Chapoy”, según mencionó el titular de De Primera Mano.

Cabe recordar que los cambios dentro de Venga la Alegría comenzaron tiempo atrás, desde que Sandra Smester dijo adiós a la Dirección de Contenidos de TV Azteca.

El primero en dejar VLA, y el único hasta hoy, ha sido William Valdés y él reveló que lo corrieron de un momento a otro, inclusive días antes le habían negado que lo fueran a despedir. Además, el también cantante se dijo molesto por la forma en que lo despidieron.

William Valdés rompió en llanto cuando se despidió de VLA e hizo hincapié en que fue algo injusto para él (Instagram/@williamvaldes)

“Por lo menos me están dejando despedir, no como en otros programas donde nunca me dejaron despedirme del público y de mis amigos ahí. Me dijeron que sigo siendo parte de Azteca, aunque la verdad no creo”, expresó el cubano uno de sus últimos días en el programa.

Aunado a ello, Alex Kaffie aseguró que, según sus fuentes, William no será el único en abandonar el programa, pues Laura G también podría salir pronto, aunque la conductora ya negó que esto sea verdad.

En un mensaje a Ana María Alvarado, la presentadora dijo que de ser cierto, no tendría problema en decir adiós. “No hay motivo, pero la única constante en la vida es el cambio; si me toca, pues afortunadamente tengo otros trabajos”, escribió Laura.

Dio Lluberes, productor del matutino, también decidió decir adiós y regresó a Estados Unidos, donde actualmente está trabajando para Telemundo.

En palabras de Flor Rubio, quien desmintió que hayan despedido a Lluberes, el productor se despidió de los conductores en privado y le informó que tenía un nuevo proyecto.

“Tiene otros proyectos de trabajo y por eso se va, dejando a su equipo, a su gente, yo le deseo toda la suerte del mundo... Si hay alguien a quien queremos mucho, porque ha sido un gran jefe, y yo creo que es de esas personas que se te quedan en la vida”, dijo la presentadora ante los rumores de que lo habían despedido.

Los presentadores de Venga la Alegría han hecho hincapié en que ellos desconocen si habrá o no más cambios (Instagram/@vengalaalegria)

Hasta el momento, ninguno de los productores ha confirmado esta información, pero no sería el único programa que tenga cambios significativos, así como tampoco la primera televisora.

Gustavo Adolfo Infante adelantó que en Imagen Televisión también habrá cambios. Por el momento, adelantó que Sale el Sol tendrá diferente presentación y también la programación en todo el canal podría cambiar.

En Imagen Televisión agregarán un nuevo programa de concursos, del que Infante no dio más detalles, pero afirmó que será la nueva apuesta del canal.

