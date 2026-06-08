Las plantas de interior pueden ser vulnerables a plagas que afectan su desarrollo en hogares, departamentos y oficinas.

Las plantas de interior aportan frescura y vida a los hogares, pero también pueden ser vulnerables a diversas plagas que afectan su desarrollo.

Pulgones, cochinillas, araña roja y mosca blanca figuran entre los principales insectos que se alojan en hojas y tallos, comprometiendo la salud de las especies más comunes en departamentos y oficinas.

PUBLICIDAD

La detección oportuna y la adopción de medidas preventivas son clave para mantener las plantas libres de plagas y evitar daños mayores en los espacios cerrados.

La detección oportuna y las medidas preventivas ayudan a mantener las plantas de interior libres de plagas en espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las principales plagas de las plantas de interior y cómo combatirlas

Las plantas de interior suelen verse afectadas por varias plagas comunes que pueden dañar su crecimiento y apariencia.

De acuerdo con información del sitio especializado Ecología Verde, las siguientes son las principales plagas que pueden atacar a tu planta de interior y algunos consejos para combatirlas de forma efectiva:

PUBLICIDAD

1. Pulgones: Pequeños insectos que se agrupan en brotes y hojas tiernas. Chupan la savia y pueden deformar las hojas.

Cómo combatirlos:

Lava las hojas con agua y jabón neutro.

Usa insecticidas caseros como agua con ajo o jabón potásico.

En infestaciones graves, recurre a insecticidas específicos.

2. Cochinillas: Parecen pequeñas bolitas blancas o marrones pegadas a tallos y hojas. Chupan la savia y debilitan la planta.

Cómo combatirlas:

Retira manualmente con un algodón empapado en alcohol.

Aplica aceite de neem o jabón potásico.

3. Araña roja: Son muy pequeñas y suelen dejar telarañas finas en el envés de las hojas. Provocan manchas y hojas secas.

Cómo combatirla:

Aumenta la humedad ambiental (les afecta).

Lava la planta con agua y jabón.

Utiliza acaricidas si la plaga persiste.

4. Mosca blanca: Pequeños insectos blancos que vuelan al mover la planta. Sus larvas chupan la savia y debilitan el follaje.

Cómo combatirla:

Coloca trampas adhesivas amarillas cerca de la planta.

Aplica jabón potásico o aceite de neem.

En casos severos, usa insecticidas apropiados.

5. Trips: Insectos alargados y diminutos que causan manchas plateadas o decoloración en las hojas.

Cómo combatirlos:

Rocía la planta con jabón potásico.

Utiliza trampas adhesivas azules.

Aplica insecticidas sistémicos si la infestación es fuerte.

Infografía que ilustra las principales plagas de plantas de interior: pulgones, cochinillas, araña roja, mosca blanca y trips, junto con métodos efectivos para su identificación y eliminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la aparición de plagas en las plantas de interior

Para prevenir la aparición de plagas en las plantas de interior, es fundamental mantener prácticas de cuidado y limpieza constantes. Aquí tienes algunas recomendaciones clave:

PUBLICIDAD

Revisa tus plantas con frecuencia. Observa hojas, tallos y el envés de las hojas al menos una vez por semana para detectar signos tempranos de plagas.

Mantén la limpieza. Retira hojas secas o caídas y limpia el polvo de las hojas con un paño húmedo, ya que el polvo favorece la aparición de insectos.

Evita el exceso de humedad. No riegues en exceso y procura que las macetas tengan buen drenaje. El exceso de agua favorece hongos y debilita la planta, haciéndola más vulnerable a plagas.

Asegura buena ventilación. Coloca las plantas en lugares donde circule el aire y evita espacios cerrados o demasiado húmedos.

Aísla plantas nuevas. Antes de juntar una nueva planta con las demás, mantenla aislada durante una o dos semanas para descartar que traiga plagas.

Utiliza sustratos y macetas limpios. Siempre usa tierra y recipientes nuevos o bien desinfectados para evitar la introducción de huevos o larvas.

No fertilices en exceso. El exceso de nutrientes puede debilitar la planta y atraer plagas.

Inspecciona después de estar al aire libre. Si sacas tus plantas al exterior, revisa antes de volver a meterlas a casa.

Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de infestaciones y a mantener tus plantas de interior sanas.