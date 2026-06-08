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La tarjeta que necesitas tener antes de subirte al transporte público en Guadalajara durante el Mundial

El evento futbolístico atraerá a miles de visitantes nacionales y extranjeros a Guadalajara, donde la movilidad será clave para disfrutar de los partidos y recorrer la ciudad sin contratiempos

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Una mano sostiene una tarjeta verde 'Mi Movilidad' para pagar en un bus; se ve una máquina de validación y un conductor con mascarilla al fondo
El uso de la tarjeta Mi Movilidad será indispensable para residentes y visitantes durante el Mundial. (Gobierno de Jalisco)

La llegada del Mundial 2026 transformará la movilidad diaria en Guadalajara.

La ciudad recibirá a miles de turistas y aficionados del futbol durante las semanas más intensas del torneo internacional, lo que obligará a realizar ajustes logísticos para facilitar los traslados y mantener el flujo ordenado en espacios públicos y deportivos.

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Frente a la magnitud del evento, autoridades estatales implementarán nuevas reglas para el acceso al transporte público.

El uso de la tarjeta Mi Movilidad será indispensable para residentes y visitantes, ya que el sistema buscará agilizar la circulación y dejar de lado el efectivo en tren ligero, Macrobús y rutas urbanas.

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La tarjeta Mi Movilidad es obligatoria durante el Mundial

Desde abril de 2026, la tarifa del transporte público en Guadalajara, para usuarios de la tarjeta Mi Movilidad, es de 11 pesos por viaje en tren ligero, Macrobús y camiones urbanos.

El pago con tarjeta Mi Movilidad es la única forma de acceso en la mayoría de unidades y estaciones. El horario habitual de servicio es de 5:00 a 23:00 horas, pero durante los partidos y eventos del Mundial, el cierre se recorre hasta la 1:00 AM.

La tarjeta habilita descuentos del 50% en transbordos realizados en 60 minutos. Para el uso de bicicletas públicas MiBici, la tarjeta también es válida.

Infografía muestra una tarjeta Mi Movilidad con el logo Guadalajara 2026, un tren ligero, un autobús, bicicletas y detalles sobre su uso, compra y recarga.
Infografía detallando la tarjeta Mi Movilidad, su uso obligatorio, beneficios, tarifas, horarios extendidos y métodos de adquisición/recarga para el transporte público en Guadalajara durante el Mundial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde y cómo comprar la tarjeta Mi Movilidad

El procedimiento es sencillo para usuarios generales. Basta con acudir a una estación del tren ligero y comprar la tarjeta en una máquina VRT.

El precio oficial de la tarjeta es de 30 pesos, monto que cubrirá únicamente el costo del plástico. Al momento de la compra, la persona deberá abonar también el saldo inicial que desee cargar en la tarjeta, ya que no incluye viajes de cortesía ni promociones especiales.

Para quienes buscan descuentos sociales, el trámite requiere presentar credenciales (escolar, INE, INAPAM o documentos por discapacidad) en módulos autorizados.

Estos módulos se localizan en estaciones como Juárez, Tetlán, San Jacinto, Periférico Norte, Periférico Sur, Urdaneta y San Juan de Dios.

La tarjeta es aceptada en Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada y rutas de Mi Transporte. Además, permite el acceso a MiBici.

Las recargas pueden realizarse en las máquinas VRT, tótems en tiendas OXXO o desde el celular mediante la aplicación Mi Saldo, con cargo a tarjeta bancaria. El usuario puede consultar su saldo en estos mismos canales.

Operativos y rutas especiales hacia el Estadio Akron

Durante los partidos del Mundial en el Estadio Akron, el perímetro de seguridad abarca tres kilómetros a la redonda.

Se implementan cierres viales siete horas antes y después de cada partido. No hay estacionamiento para el público general en el estadio.

El acceso al estadio estará resuelto mediante rutas de conexión especiales desde puntos estratégicos de la ciudad, con horarios extendidos.

Estas rutas suelen operar bajo la tarifa del sistema regular o mediante accesos integrados al boleto del evento.

Para abordar estas unidades será necesario contar con la tarjeta Mi Movilidad o con los mecanismos de acceso que determine la organización del Mundial.

El acceso final al estadio se realiza a pie.

El sistema Mi Macro Periférico refuerza su frecuencia en las estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial los días de partido.

Solo se permite el acceso en transporte público, taxi autorizado o servicios de plataforma con bahías fuera del perímetro de seguridad.

Tarjeta conmemorativa

Durante el Mundial, circula una edición especial de la tarjeta Mi Movilidad con diseños de figuras históricas del futbol como Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Jorge Campos, Luis Hernández, Pelé y Ronaldo Nazário.

Se trata de un artículo de colección con disponibilidad limitada. Las autoridades recomiendan adquirir la tarjeta con anticipación, ya que la demanda aumenta cerca de los partidos y eventos oficiales.

Siete ilustraciones coloridas en tarjetas. Se ven una surfista, un jinete con toro, un niño con corte, un vendedor de piñas, un granjero y niños con camisetas de fútbol
"Con motivo del Mundial las tarjetas de Mi Movilidad tendrán, por supuesto, a grandes figuras de la historia del fútbol", presentó el gobernador Pablo Lemus. (Gobierno de Jalisco)

Recomendaciones

La recomendación para quienes planean asistir a los partidos o desplazarse por Guadalajara durante el Mundial es adquirir la tarjeta Mi Movilidad antes de su llegada, recargar saldo suficiente y consultar las rutas y operativos especiales con anticipación.

La implementación de este sistema busca evitar contratiempos, agilizar los traslados y garantizar que tanto turistas como residentes puedan disfrutar del torneo con acceso seguro y ordenado al transporte público.

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