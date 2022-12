Un niño pidió un único deseo de Navidad a su padre que lo abandonó: “Dame un abrazo y regresa con tu otra familia”

Un pequeño niño pidió como único deseo de Navidad un abrazo de su padre (Captura de pantalla)

Para millones de personas alrededor del mundo las festividades decembrinas son sinónimo de fraternidad, unión y júbilo, desafortunadamente y pese a que la Navidad se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas del año, ésta época suele ser también difícil para todos aquellos que extrañan a sus seres queridos, tal y como lo hace Lupito.

Con los ojos llorosos y la voz entre cortada, un niño de entre seis y ocho años de edad se volvió viral en la red social TikTok luego de que fuera cuestionado sobre los deseos que tenía para esta Navidad. Si bien por la edad cualquier otro infante hubiera pensado en juguetes o algún caramelo, Lupito tenía claro lo que quería: un abrazo de su padre.

“Papá ¿puedes venir en Navidad para darte un abrazo? Luego ya te vas con tus otros hijos”, se escucha mencionar entre lágrimas a Lupito en un video compartido en la red social por el usuario @rubencerquiz.

El menor de edad dice que su padre lo abandonó para irse con otra familia (Foto: Captura de pantalla)

Del mismo modo, en la grabación es posible escuchar cómo un hombre le pregunta a Lupito si se encuentra listo para las posadas y para recibir a Santa Claus, no obstante, el pequeño niño responde que el icónico personaje de la temporada nunca lo ha visitado y es porque su mamá le dijo que no sabe dónde está ubicada su casa.

“Nunca me trae nada (Santa Claus) [...] Mi mamá me dijo que no encontraba nuestra casa y también por eso mi papá ya no volvió”, expresó Lupito.

Tras la conmovedora respuesta del pequeño el hombre que le acompaña le dice que este año sí recibirá regalos y que sería él mismo quien le marcaría a Santa Claus, no obstante, al preguntarle a Lupito si quiere que se comunique con Papá Noel, el menor asiente con la cabeza pero nuevamente le pide que también le llame a su padre.

Aunque Lupito asegura que su madre le contó que su padre los abandonó por irse con otra familia, el noble deseo de Navidad del pequeño niño removió las fibras más sensibles de los corazones de cientos de internautas que no tardaron en expresar sus percepciones a través de los comentarios del video.

“Mi vida, hay que tener un corazón muy insensible para abandonar a los hijos. Ojalá pronto encuentre consuelo ese pequeño”; “Padres desobligados que no entienden el daño que su ausencia le provoca a sus propios hijos, ojalá pronto recapacite ese pemazo!”; “Lloré muchísimo escuchándolo, la inocencia de los niños siempre deja grandes lecciones para todos, ojalá esta navidad sí pueda disfrutar de su papá”, fueron algunos de los comentarios recuperados de la caja de comentarios de la publicación.

Abandono Infantil en México

Unicef estima que 36 millones de ni�os, m�s que nunca antes, viven desplazados debido a los conflictos, la violencia y los desastres, y apunta que la desnutrici�n infantil est� aumentando en pa�ses de todo el mundo. EFE/Yahya Arhab/Archivo

De acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en México hay más de 118 mil infantes huérfanos, sumándosele a esa cifra más de 50 mil niños y niñas que han quedado en situación de abandono debido a la delincuencia criminal.

Por su parte, datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) apuntan que hay más un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad que viven sin sus padres en México, esto debido a que los progenitores podrían encontrarse muertos, privados de la libertad, desaparecidos o simplemente migraron a otra ciudad o país en la búsqueda de una mejor calidad de vida, dejando a sus descendientes a cargo de familiares o de plano en un total abandono.

Antes de la llegada del COVID-19 a México, en el país habían 33 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad en orfanatos, casas hogar o albergues en espera o en proceso de adopción, desafortunadamente, se prevé que este 2022 dicha cifra haya aumentado hasta los 40 mil infantes.

