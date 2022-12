Milagro de Navidad: encontraron a una perrita callejera durmiendo en un pesebre con un inesperado regalo

(Foto Facebook: Erick Guzmán)

Como todos los años muchas familias mexicanas destinaron un espacio en sus hogares para colocar su tradicional árbol de Navidad y Nacimiento. Aunque actualmente existe un debate sobre la colocación de figuras religiosas en espacios públicos, todavía se pueden encontrar recreaciones de la escena bíblica en diversas localidades del país y Chiapas no fue la excepción.

Fue en un espacio abierto de Palenque donde pobladores se encontraron con una inesperada sorpresa al interior de un Nacimiento que fue colocado dentro de una carpa que mide aproximadamente un metro de altura. Y es que entre las figuras del arcángel Gabriel, la Virgen María, José, los tres Reyes Magos y unos animales, alcanzaron a ver una perrita callejera que estaba dormida en el pesebre.

(Foto Facebook: Dejando Huellitas S O S Palenque)

En un intento por sacarla del nacimiento notaron que había algo extraño, la perrita no estaba sola. Al parecer, en algún momento tuvo una camada de aproximadamente siete cachorros que estaba alimentando y resguardando del frío. En cuanto los pobladores notaron la presencia de los pequeños perritos dejaron que se quedaran ahí mientras les ofrecían algo de comer y difundías fotografías para buscarles un lugar.

“Es conmovedora esta escena, pero la maldad humana no tiene límites y ella y sus cachorros están expuestos a peligros y, sobre todo, que estas fechas de fiestas decembrinas los fuegos pirotécnicos estarán al límite. Algo estresante para ella y sus cachorros”, escribieron los administradores de la página Dejando Huellitas SOS Palenque en Facebook.

(Foto Facebook: Dejando Huellitas S O S Palenque)

Las imágenes de la canina se viralizaron en redes sociales, pues la situación que vive al igual que muchos otros perros callejeros conmovió a los usuarios, quienes preocupados buscaron la manera de ayudar con alimento. Se desconoce si los perritos estuvieron bajo la protección de algún ciudadano, pero gracias a la información que se compartió en Facebook se sabe que actualmente ya tienen un hogar temporal mientras son adoptados.

“Gracias a todas las personas que se han preocupado por la perrita del pesebre. Ya tiene hogar temporal. Ella y sus bebé están en un espacio apto, su gustan apoyar con croquetas, colchitas o cualquier otra forma de apoyo, por favor de contactarnos y con gusto llevaremos todo el apoyo que han brindado. También estaremos actualizando el avance de la familia perruna. Gracias a todos los que se han preocupado por ella, está claro que somos más las personas buenas”, se lee.

Perrito se hizo viral por dormir en el Nacimiento (Captura de pantalla)

La perrita del pesebre, como se le conocen en redes sociales, no es la única que está pasando por una situación de abandono, pues de acuerdo con la Secretaria de Salud en México hay aproximadamente 10 millones de mascotas que viven en las calles, ya sea por descuido, abandono o negligencia, y muchos no están esterilizados, por lo que continúan reproduciéndose.

Dorito, el perrito que se hizo viral por su reacción tras dormirse en Nacimiento

En vísperas de Noche Buena se viralizó en redes sociales otro perrito por la travesura que hizo cuando sus dueños estaban distraídos. Y es que eligió un espacio del Nacimiento para tomar una siesta antes de Navidad, pues había un espacio óptimo para que descansara. Aunque no estaba haciendo rudo fue descubierto por su dueño, quien lo despertó y le dijo que se quitara de la paja: “Si te ve mi mamá te va a madrear”.

Dorito no quería, pues estaba muy cómodo y la reacción que tuvo terminó por enternecer las redes sociales: “Weeeeeeey hace lengua de taquito ✨👄✨ Te amo Doritooooooo”. “Sus ojitos de ‘te escucho borroso’ ‘dios eres tu ?’”. “Él me mira así y lo dejo que se monte donde quiera” y “No lo eches!!! No ves que hace de oveja en el pesebre?”.

