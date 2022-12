Así es como puedes evadir los comentarios incómodos en la cena de navidad

Cena navideña (Foto: Freepik)

El pensar que uno cenará con la familia, el próximo 24 de diciembre, podría llegar a ser algo emocionante, pero ese día uno prefiere retirarse, esto por los incómodos momentos que uno puede tener en la mesa, ya sea con entre padres, tíos o amistades.

CDMX: qué habrá de cenar en “El Torito” este 24 y 31 de diciembre Como cada año, el Centro de Sanciones Administrativas ofrecerá una cena especial para las personas detenidas VER NOTA

Cuando la mesa está puesta, uno se imagina los sabores que, tradicionalmente, hay, pero ¿a qué costo? Uno podrá soportar las indirectas que muchas personas ajenas a uno pueden decir y pasar desapercibido, pero si esos comentarios son hechos por familiares ya se vuelve incómodo.

Ya sea de la comunidad o no, siempre habrá temas que no se deben mencionar cuando cenamos con la familia y mucho menos si es Navidad, en donde cualquier cosa sensibiliza los sentidos, que en esta época se visualiza más.

Estos son los refugios LGBT+ donde las personas vulnerables podrán celebrar navidad Hay muchos lugares donde la comunidad LGBT+ podrá llegar a estos diferentes lugares para celebrar las fiestas decembrinas VER NOTA

Las cenas son una bomba de tiempo, nunca se sabe qué comentario será apropiado para la familia o para quienes acompañan a comer, incluso si uno está en el circulo intermedio no podrá dar su opinión, porque probablemente la persona sea participe de un conflicto que fue provocado por los sentimientos.

24-12-2020 Una mujer viuda y de riesgo, Carmina con su hija Patricia preparan la cena de Nochebuena durante la pandemia en Móstoles (Madrid), a 24 de diciembre de 2020. Los años anteriores, esta familia han pasado las cenas de Navidad con más parientes, pero este año solo serán dos. SALUD Eduardo Parra - Europa Press

Ante esos comentarios incómodos, que supuestamente se dicen con los “mejores deseos”, no tienen idea que los señalamientos son “no correctos”, siendo que muchos nacieron en años donde la intimidad era el tema de conversación.

Colectivo “Lleca” arropará a comunidad LGBT+ en situación de calle para celebrar su “Navitrans” En estas fechas decembrinas el colectivo trans dijo que la cena es para todos aquellos que no pueden estar con familia que no los aceptan VER NOTA

Estos “buenos deseos” muchos los dirigen hacia las temáticas de las parejas, sexo y tabús, cuya sanación son incómodos para algunos, pero es una curiosidad para otros.

Por esa razón, si alguien cercano te hace una pregunta incómoda en la cena de Navidad, no hay de qué alarmarse y lo único que se podría hacer ante esa cuestión se puede responder de manera irónica, como lo muestra el equipo de Platanomelón.

¿Ya tienes novia/o?

Las mesas navideñas y de fin de año tiene alto componente calórico (Getty)

Cuando alguien pregunta esto es porque la familia segura ya tiene alguna sospecha de que hay algo que no se ha dicho, esta pregunta a veces la realizan a quienes dudan sobre su orientación.

No siempre es así, ya que algunas veces hacen esas preguntas también para saber por qué no tiene una relación, pero casi siempre es algo incómodo.

Lo que uno podría responder ante esta situación es que “es mejor estar soltero, no tengo que comprar regalo”.

¿Es una etapa?

(Foto: Pixabay)

Si con las personas o familiares sale a la luz la orientación y la familia trata de saber si no está confundido, que mejor responderles con la verdad, que para alguna generación es incómoda.

“En el corazón no se manda y él no discrimina”, esto podría hacer conciencia a que las personas descubren su orientación con el tiempo y no tampoco es una enfermedad.

Te verías mejor con falda

(Foto: Pixabay)

Sobre los comentarios de la vestimenta, una de las respuestas para ayudarte a salir de esta situación sería: “Me visto como quiera y me desvisto con quien quiera”.

Esto se refiere a que uno toma sus propias decisiones, además de decir que es libre de hacer lo que quiera sin avisarle a nadie. La vestimenta, corte de pelo, gestos y el habla son expresiones totalmente personales.

Así que no importa si un hombre se viste con falda o una mujer prefiere lucir un atuendo distinto a lo “aceptado”, las personas ejercen su derecho a la libertad de vestirse con tal de estar cómodas.

¿Cuándo los hijos?

(Foto: Pixabay)

Otra pregunta que es incómoda tiene que ver más cuando estás en una relación y los familiares empiezan a cuestionar las decisiones que se toman en pareja.

La respuesta a esta duda puede ser, “No sé para cuándo lxs hijxs, yo te aviso”. La decisión de cualquier cosa es de uno, pero esta contestación lleva a otro tipo de respuestas que podrías sacar de tema para que se pierda la pregunta, como la fertilidad, pérdidas, procesos, incluso el por qué no tener hijos, ya que no te hacen más o menos por tener.

Cualquier pregunta que salga en la cena de Navidad, ya sea sexual o de cualquier otro tema como política y religión, siempre será un escándalo, pue esto hace que muchas veces quieran conocer más sobre la vida de las personas y acercarse, de manera errónea, para ello es mejor responder con la educación y la gentilidad para que no determinen la incomodidad hacia uno.

SEGUIR LEYENDO: