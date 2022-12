Lilly Téllez arremetió contra Sheinbaum por la vacuna Abdala: “Avienta migajas a los ciudadanos”

La senadora atacó a la jefa de Gobierno (Foto: Captura de pantalla)

Recientemente la candidata a presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió en contra de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por ofrecer la vacuna Abdala, la cual carece de aprobación por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la senadora panista, la jefa de Gobierno morenista le estaría “aventando migajas a los ciudadanos” para protegerse de infectarse de COVID 19, además refirió que en su gobierno ese tipo de sucesos no pasarían, ya que ella solo ofrecería las mejores vacunas para los habitantes.

“La Juanita @Claudiashein avienta migajas a los ciudadanos: la vacuna Abdalá contra COVID. En mi próximo gobierno estarán prohibidas las vacunas que carecen de aprobación de la OMS”.

Y es que más de 4 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala llegaron a tierras mexicanas el pasado viernes 25 de noviembre de 2022, el pasado miércoles 21 de diciembre dio comienzo la campaña de vacunación para personas mayores de edad.

Más de 400 mil personas de la Ciudad de México tuvieron la oportunidad de recibir la dosis, sin embargo, Lilly Téllez externo su inconformidad con la vacuna Abdala debido a que aún se encuentra en proceso de evaluación por parte de la OMS.

Desde diciembre de 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dictaminó la autorización para el uso de emergencia de Abdala en México, además aseguró que cuenta con una efectividad del 92%.

Dicho acuerdo se desarrolló a tan solo cinco meses después de que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) de Cuba diera a conocer la autorización para aplicarla en su región a partir del 9 de julio del año pasado.

A pesar de que en un comienzo el Gobierno de la CDMX por medio de su Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) había informado que se aplicaría en menores de 12 años, la Secretaría de Salud reveló que la aplicación daría comienzo el 21 de diciembre en cada uno de los 230 centros de salud únicamente para personas mayores de 18 años.

La vacuna Abdala carece de la aprobación de la OMS Fotógrafa: Gaby Oraa/Bloomberg

Motivo por el cual la panista refirió en un tuit publicado en su cuenta personal que la vacuna hasta el momento no contaba con la aprobación de la OMS, calificando así de malos tratos hacia los ciudadanos por parte de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, un usuario de la red social le contestó con una publicación de la Guía Técnica del gobierno federal en la que se habla de la aplicación de la vacuna Abdala/CIGB-66 contra el virus SARS-CoV-2 en su versión más reciente, es decir la de diciembre de 2022.

En el cual destaca la información de que “por el momento no se cuenta con información suficiente para recomendar la aplicación en niñas y niños menores de 18 años”, señalando que a su vez ha demostrado una eficacia del 92% contra la enfermedad asintomática, un 98% en la prevención de la enfermedad sistemática severa y un 94% en la prevención de mortalidad.

Dentro de la respuestas que se pudieron apreciar hubo muchas en las que señalaban que lo decía Lilly Téllez era verifico y que no contaba con la aprobación de la OMS: “Llamé a Locatel preguntando sobre si era cierto eso, y pues si. La chica me salió con cosas sobre que era muy buena y no tenía el reconocimiento por política”, mientras que otros usuarios dudan de su efecto: “Esa vacuna no nos beneficiará ni nos perjudicará, si no todo lo contrario, es agua!”.

