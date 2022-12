Estas fueron las exigencias de habitantes de San Gregorio Atlapulco por despojo en panteón

(@CapitalMX_)

Dentro de la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México (CDMX) volvió a gestarse un pleito entre las autoridades del Gobierno capitalino y habitantes del pueblo San Gregorio Atlapulco por el despojo del Panteón Comunitario del lugar.

Otro conflicto en Xochimilco: acusaron a alcaldía por despojo en panteón de San Gregorio Atlapulco El 1 de diciembre, los habitantes de este pueblo tuvieron un enfrentamiento violento con la policía durante una manifestación por el agua VER NOTA

Durante la noche de este martes, representantes de la CDMX dieron a conocer que se llevó a cabo una reunión con los vecinos de San Gregorio en donde se habló del tema y concluyó entre acuerdos así como el establecimiento de una nueva reunión con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales a través de un breve mensaje en Twitter donde, sin embargo, no dio a conocer cuando se celebrará la reunión entre el gobierno y la Comisión de los vecinos de San Gregorio.

“La reunión con la Comisión de los vecinos de San Gregorio, el alcalde de Xochimilco @JoseCarlosXoch y la representación del @GobCDMX concluyó con buenos acuerdos. El tema central fue el Panteón Comunitario. También se acordó una próxima reunión con @SacmexCDMX”

La reunión con la Comisión de los vecinos de San Gregorio, el alcalde de Xochimilco @JoseCarlosXoch y la representación del @GobCDMX concluyó con buenos acuerdos. El tema central fue el Panteón Comunitario. También se acordó una próxima reunión con @SacmexCDMX. — Martí Batres (@martibatres) December 21, 2022

Poco antes de la reunión, los habitantes del pueblo dieron a conocer tres exigencias:

Flores de nochebuena son ofertadas en el Zócalo de la CDMX por productores de Xochimilco Este 2022 se produjeron 1 millón 851 mil 470 plantas de nochebuena en el Suelo de Conservación VER NOTA

- El respeto al trabajo del Comité Pro Panteón.

- Desconocimiento por parte de la alcaldía por un oficio enviado por el director general jurídico y de gobierno Francisco Pastrana Basurto en el que mencionaban que el panteón comunitario fuera enumerado como bien del patrimonio de la CDMX, lo que mencionaron era violatorio a los derechos de los pueblos originarios.

Suspendieron servicio del Tren Ligero CDMX por más de dos horas tras falla eléctrica La administración capitalina desplegó cuadrillas de camiones RTP para apoyar la movilidad de las y los usuarios afectados VER NOTA

- Se desistan de las acciones penales en contra de Patricia Gonzáles Guzmán y que se le de continuidad a la investigación de la agresión sufrida en días pasados.

El pleito habría iniciado después de que los habitantes de San Gregorio acusaron al gobierno de haber llevado a cabo un intento de despojo en su contra así como el incumplimiento del gobierno de la alcaldía en la construcción de nichos dentro del panteón.

El comité denunció a la alcaldía de violar la autonomía de los pueblos originarios (Twitter/@CPByCXochimilco y @deabajoml)

Y a pesar de que el tema no es reciente, los ánimos se calentaron debido a las agresiones del pasado 17 de diciembre en contra de la presidenta del Comité Pro Panteón de San Gregorio Atlapulco, Patricia González, quien denunció que José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco, habría mandado a una operadora para amenazarla.

“Al alcalde José Carlos Acosta y a sus operadores políticos, ya basta de que nosotras saquemos adelante este panteón. día y noche nos quedamos ahí y no nos basta porque estamos en la luz pública, alzamos nuestra voz como mujeres. Basta a la violencia política de la mujer, por eso es que estamos aquí, enfrente y haciendo acto de presencia para seguir con esta lucha del panteón y que no nos quieran desaparecer a estos pueblos originarios de Xochimilco”

Pues el 10 de julio se creó un nuevo comité para dejar de lado al anterior electo por una asamblea de habitantes de San Gregorio Atlapulco. De acuerdo con el Comité Pro Panteón, habría sido creada por Carlos Acosta junto con funcionarios del Instituto Electoral distrito 25 de Xochimilco.

Con este, se estaría buscando favorecer a la ex tesorera y ex secretaria del Comité, removidas por haber robado dinero del panteón que, acusaron, hasta el día de hoy no ha sido devuelto.

Hay que recordar que ha inicios de este mes, el pueblo sufrió un enfrentamiento con policías capitalinos cuando se manifestaron en contra de proyectos de Sacmex.

SEGUIR LEYENDO: