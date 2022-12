Alexa Hoffman lanzó advertencia a medios que defienden a Héctor Parra: “Están cayendo en su manipulación”

(Instagram)

Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra, levantó una denuncia contra su padre en 2020 por presunto sexual que habría ocurrido cuando era una niña. Así, a más de un año de que el actor se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la joven rompió el silencio nuevamente, pero en esta ocasión, para lanzar una advertencia a los medios de comunicación.

María Usi, ex integrante de Acapulco Shore, denunció presunto abuso sexual La influencer también señaló a su presunto agresor de haberse robado una pantalla de televisión VER NOTA

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Alexa compartió un video en donde señalaba que se desconcertó después de presenciar el programa de Ventaneando del 20 de diciembre.

Y es que, durante la transmisión, los conductores platicaban sobre el proceso que está llevando Héctor Parra dentro del Centro Penitenciario, pero también mostraron una manualidad que el artista les mandó y compartieron un mensaje que les dio desde prisión.

Más castigo a quien, a través de favores, obtenga consentimiento para tener cópula con menores Se busca castigar a las personas que abusen de sus puestos, jerarquías o responsabilidades en relación con un menor para obtener algún beneficio sexual VER NOTA

“Hola a todo el equipo, de producción de Ventaneando que no me lo pierdo por cierto. Y bueno, en esta ocasión solamente quiero agradecerles el apoyo a todo el equipo a toda la gente que me ha apoyado que cree en mí y también muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela que es una guerrera, es una verdadera luchona, ha sacado la garra como jamás lo imaginé. Ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí. En esta ocasión quisimos enviarles un detalle navideño que he trabajado aquí con los artesanos del penal que trabajan la madera y lo hacen muy bien, fue una ocurrencia para mostrarnos presentes en agradecimiento para todos ustedes”, fueron algunas de las palabras que dio Parra para el programa en una grabación.

Qué dijo Alexa Hoffman al respecto

En la publicación que compartió la joven, Alexa mencionó que era importante para ella dar su punto de vista respecto a lo sucedido en Ventaneando, pues al escucharlo le causó múltiples sensaciones.

Caso Gabriela Escamilla: por qué la Fiscalía la detuvo tras denunciar abuso sexual en contra de su sobrina Aunque la mujer ya fue puesta en libertad, su situación abrió nuevamente el debate sobre la administración de la justicia y la violencia de género que continúa permeando a la sociedad mexicana VER NOTA

“Mi papá les mandó un mensaje desde el reclusorio oriente y también mi hermana y él les mandaron unos regalos, unas cosas hechas a mano y pues me tocó mucho, porque es algo que a mí también me pasó de chiquita. Esa es su manera experta de manipular y lo que me da mucha impotencia es que caigan en eso, han juzgado mi proceso, un proceso que ustedes nunca han pasado afortunadamente y también por eso lucho, para que ya no pase y si una niña de seis años y que era su hija cayó, cómo pueden juzgar ustedes que también están cayendo en su manipulación”, sentenció.

En este sentido, la joven aprovechó para lanzar un mensaje no sólo a Ventaneando, sino a todos los programas, revistas o portales que han llevado el caso de su padre.

“Mi mensaje aquí es para los medios de comunicación, para que tengan mucho cuidado con lo que transmiten, con lo que opinan y con lo que creen, porque no sólo es por mí, es por muchas personas que están transmitiendo que se callen y están apoyando a los agresores, entonces tengan mucho cuidado con la manipulación que están ejerciendo contra ustedes, gracias”, cocluyó.

Los mensajes de apoyo hacia Alexa no se hicieron esperar y varios internautas señalaron que ellos sí le creían a la denuncia que interpuso en contra de su padre.

“No estás sola, te abrazo mucho, muchísima fuerza y luz para todo”. “Eres muy fuerte Alexa, siempre contigo”. “Te amo mucho, recuerdo que nunca estarás sola y eres la voz de muchas que intentan callar tienes mucho apoyo detrás”, son algunas de las menciones.

SEGUIR LEYENDO