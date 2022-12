“Tanta bajeza”: Charly López defendió a Fernando del Solar de las declaraciones de Ingrid Coronado

Charly López aseguró que Ingrid Coronado ha mentido en cuanto a los que ha dicho sobre Fernando del Solar, ya que él ahora no se puede defender (Instagram/@ingridcoronadomx/@charlylopezgar/@fernando del solar)

Charly López arremetió contra Ingrid Coronado, acusándola de querer limpiar su imagen después de que Fernando del Solar murió, pues aseguró que en las más recientes entrevistas que ha hecho su exesposa solamente ha mentido respecto a él y también su matrimonio con el argentino.

Según señaló el integrante de Garibaldi, en la entrevista que Ingrid le dio a Yordi Rosado, ella habría tergiversado varias situaciones cuando habló acerca de su relación, pero sobre todo en cuanto a lo que sucedió con Fernando del Solar antes de que decidieran divorciarse y, pese a que él estaba dispuesto a no hablar de la madre de su hijo, “estoy decepcionado de tanta mentira y tanta bajeza”, dijo a la revista TV Notas.

El también presentador aseguró que desde que su exesposa y Fernando iniciaron el proceso para su separación, ella le pidió que la ayudara con una campaña de desprestigio en contra del argentino y él lo aceptó, hasta que Del Solar habló con él para que conociera su versión de la relación.

La pareja se vio envuelta en varios rumores desde que se separaron y en muchas ocasiones se señaló a Ingrid por haber dejado a Fernando luego de que lo diagnosticaron con cáncer (Twitter/@AllAccessMex)

En esta conversación, el ex conductor de Venga la Alegría le contó que su exesposa se mostró insensible cuando lo diagnosticaron con el linfoma de Hodgkin, inclusive dormían en habitaciones distintas.

“(Ingrid) no le dijo (a Yordi) que Del Solar tenía una enfermera, dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno y esa vez cuando ella se iba a su evento, le dijo a la enfermera: ‘Avísame cuando el señor deje de respirar’. Así me lo contó Fer”

Charly López destapó que el fallecido presentador se habría ido de la casa en la que vivía con Ingrid Coronado porque ella era hiriente con él, lo maltrataba y lo insultaba, según sus palabras. Fernando supuestamente no había querido defenderse de lo que la madre de sus hijos decía sobre él porque, en parte, era verdad.

Ingrid ha acusado a Fernando de no haber dejado en su testamento nada para sus hijos y a Anna Ferro por supuestamente vivir de forma ilegal en su casa (Instagram/@ingridcoronadomx @fernandodelsolar)

Por otro lado, el cantante también señaló que el motivo por el que ahora la ex conductora de Sexos en guerra está en pleito con la viuda de Del Solar, Anna Ferro, es debido a que ella, Ingrid, se quedó con la casa del Pedregal que era de ambos. Asimismo, aseguró que la molestia actual de su expareja sería porque el fallecido la sacó por completo del testamento.

“Yo sé que Fer dejó un testamento bien fundamentado, que ya fue leído; sí le dejó todo a Anna y si a mi ex la sacó, Fer sabrá por qué, ya la conocía lo suficiente”

Al hablar acerca del conflicto legal que Ingrid Coronado también mantiene con él por la casa en la que vivieron durante su relación, Charly aseguró que él tiene todos los recursos para ganar y hará lo posible por hacerlo y que esa propiedad sea para su hijo, no para ella.

Emiliano ha confirmado que no habla con Charly y no se muestra interesado en volver a contactarlo (Instagram/@emloc_oficial)

Asimismo, el integrante de Garibaldi se mostró confiado de que en algún momento su hijo, Emiliano, volverá a hablar con él, pues actualmente tiene bloqueada toda comunicación con él y desde varios meses atrás se han distanciado.

“Legalmente, estamos presentando todos los documentos de cuando ella cedió la casa, porque ella misma se cobró su porcentaje, eso esta finiquitado (...) Por otra parte, el tiempo sanará el alma de mi hijo, la sangre llama y él tendrá que tomar su decisión y la que él tome para mí será respetable”

Charly López dijo al comienzo de esta entrevista con TV Notas de que el motivo por el que destapaba esta información era debido a que no permitirá que le suceda lo mismo que le está pasando a Fernando del Solar, pues en vida no quiso hablar y ahora no puede dar su versión de lo que pasó en su relación y divorcio.

