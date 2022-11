Charly López dijo sentirse “traicionado” por el hijo que tuvo con Ingrid Coronado: “Me bloqueó”

Desde el año pasado Charly López reveló que su hijo Emiliano no le habla (Instagram/@emloc_oficial)

Charly López reveló que no ha podido retomar contacto con el hijo que tuvo con Ingrid Coronado, Emiliano, y que incluso lo tiene bloqueado, algo que lo ha hecho sentir “traicionado” en medio del conflicto legal que mantiene con su exesposa.

Emilio, hijo de Ingrid Coronado y Charly López, habría bloqueado todo tipo de contacto con su padre, según reveló el cantante. Esto ha complicado la relación de López con su primogénito, pues lleva alrededor de un año sin poder hablar con él y cerca de dos años de tener poca convivencia.

“Me siento traicionado, pero ya lo que yo sienta no importa. Yo lo que más siento de toda esta situación es que yo amo a mi hijo profundamente, es lo que más amo en la vida y el no tener contacto con él hasta ahora es lo que más me duele de toda la situación.

“Me tiene bloqueado, básicamente. Yo desde aquí (le digo) Emiliano, te amo con toda mi alma. Nos estamos perdiendo un par de años de estar juntos”

El integrante de Garibaldi dijo en un encuentro con la prensa, captado por De Primera Mano, que por ahora no le preocupa cómo ha seguido la demanda que Ingrid puso en su contra por la casa en la que vivieron juntos durante su matrimonio, si no que su mayor temor es cómo en los últimos meses Emiliano se ha alejado de él.

“No es la casa, es el juicio, yo sé cómo va el juicio, yo sé lo que va a pasar en el juicio porque yo lo sé, lo que me importa es poder hablar con mi hijo y decirle: ‘Ven, vamos a platicarlo. Quiero hablar contigo porque te amo’. Hay dos partes, la de la mamá, la del papá y la verdad”, dijo Charly a las cámaras.

El distanciamiento entre Emiliano y su papá comenzó a partir de las diferentes declaraciones que hizo el cantante sobre Ingrid Coronado, y lo que habría pasado en su relación. Una de las que más habría afectado el vínculo entre padre e hijo fue cuando López aseguró que su exesposa le había sido infiel.

Emiliano solamente es cercano a su mamá, Ingrid Coronado, quien mantiene una muy mala relación con Charly (Foto: Instagram/@emloc_oficial)

En noviembre de 2021 Charly López aseguró que la madre de su hijo supuestamente lo engañó en dos ocasiones, una vez con un famoso futbolista y la segunda con una persona que trabajaba dentro de TV Azteca. Inclusive, el cantante dijo que esto habría sido lo que causó su divorcio.

En esa misma ocasión, Charly confesó que él había intentado contactar a su hijo e invitarlo al 90s Pop Tour, pero Emiliano no aceptó.

Hace unos meses Emiliano dijo a Ventaneando que sí estaba distanciado de su papá por su propia decisión, aunque no dio detalles del por qué no ha querido volver a hablar con Charly. Aunado a ello, Coronado aseguró que ella no estaba envuelta en la relación que Emiliano mantenía con su padre, pues su hijo ya es mayor de edad.

Actualmente existen dos procesos legales contra López por parte de Ingrid Coronado, el primero de ellos es una demanda debido a la casa en la que vivieron juntos, la cual Charly ha asegurado que su exesposa le cedió los derechos.

El segundo surgió a partir de las acusaciones que hizo en contra de la presentadora, pues Ingrid acusó que sus declaraciones afectaron su imagen y reputación. Para este caso, Ingrid pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México medidas de protección.

