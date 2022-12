Ricardo Monreal no está en busca de la oposición tras votar contra el Plan B: “Tengo clara mi posición”

Ricardo Monreal Ávila (Twitter/Senado)

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no está buscando espacios dentro de la oposición, luego de que votó en contra del llamado “plan B” de la reforma electoral durante la sesión plenaria del pasado miércoles.

En medio de una conferencia de prensa, el senador aclaró que su voto estuvo motivado por valoraciones personales —en virtud de un actuar congruente, señaló— y no por tratar de colocarse en áreas al interior de la oposición política al partido oficialista.

“Yo entiendo muy bien en qué momento me sitúo, pero mi decisión legislativa que ejercí en el Senado no fue motivado para buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera espacios políticos en la estructura del poder. No es eso, mi motivación es la defensa de la Constitución, la congruencia de mi actuar y el decir”, expresó.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/zHL26IIxqE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2022

“(Mi voto) no está motivado para la búsqueda de espacios políticos en la oposición (...) En este momento no quiero contaminar una cosa con la otra”

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad que presentará el bloque de contención conformado por el PRI, PAN, PRD y MC, aclaró que él únicamente votó en contra de la minuta con una decisión argumentada ante el Pleno; sin embargo, no acompañará a la oposición política.

“No soy parte del bloque de oposición y tengo muy clara mi posición dentro del grupo”, expresó, en compañía del senador Armando Guadiana, virtual candidato de Morena a las elecciones gubernamentales en Coahuila.

Por su parte, aseguró que la votación por parte del grupo parlamentario de Morena es una “muestra de unidad, a pesar de que pueda haber pluralidad”, y declaró que seguirán trabajando de manera conjunta.

El presidente de la Jucopo celebró la presencia de secretarios de Estado (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

En ese sentido, luego de que el senador César Cravioto declaró hace unos días que si Monreal votaba en contra de dicha reforma se valoraría su papel como coordinador, Monreal expresó que “ellos tienen que hacer lo que crean conveniente”.

Entre tanto, con respecto al Partido Verde Ecologista (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT), enfatizó que la propuesta de “vida eterna” a partidos se dio gracias a acuerdos políticos, aunque declaró que él no estaba de acuerdo: “Ahí está mi voto”.

Fue durante la discusión en el pleno que el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta adelantó en la tribuna que su voto sería en contra del dictamen presentado.

“Nunca ha sido fácil para mí tomar decisiones, y en el documento se expresa por qué razón creo que se vulnera la Constitución. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche, pueden alejarse de los principios constitucionales, y esa es mi defensa”, afirmó.

Ricardo Monreal recordó que lleva 25 años a lado del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

En su disertación, expresó que está al tanto de las consecuencias que pudiera implicar su decisión. “A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos; no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es que se respete a la Constitución.

Por su parte, durante la “mañanera” de este jueves 15 de diciembre, el presidente de la República —Andrés Manuel López Obrador— señaló que Monreal no será expulsado de Morena. El mandatario aclaró que en su partido no habrá “purgas”, pues la oposición podría utilizarlo para “afianzar la creencia de que somos estalinistas”.

“Nada de purgas, por convicción, y además, porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas”.

