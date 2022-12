Miguel Barbosa aquejó y desestimó dolencias durante su última aparición pública: “No crean que es grave”

Fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Foto: Gobierno de Puebla

El fallecimiento del gobernador en funciones del estado de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, ha causado un gran revuelo en el escenario político del país. Ante ello, han destacado las imágenes y discurso del poblano durante la última aparición pública -dos días antes de su muerte- en que se le vio con dolencias en el brazo izquierdo y a su vez, desestimándolas asegurando que no se trataba de nada grave.

Con poco más de tres años en el cargo, el político apareció por última ocasión el domingo 11 de diciembre en un evento denominado como Tercera entrega de patrulla a municipios que se llevó a cabo en la capital del estado. En él, se aprecia que el entonces gobernador estaba incómodo y con malestar físico, hecho que fue confirmado por el propio Barbosa justo antes de iniciar su participación.

“Como han visto, me están dando masajito en mi mano izquierda. No crean que es algo grave. Me duele del codo a la mano izquierda. Entonces pues para eso tengo a las señoras que me dan masajito, pero aquí estoy y voy a estar con mucha resolución, con decisiones firmes y claras”, explicó el funcionario con una extensa trayectoria en la política, en la que destaca su participación como diputado federal y senador.

Homenaje póstumo a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Aunque las autoridades estatales y personal cercano al gobernador informaron que la causa del fallecimiento fue debido a causas naturales, aún no hay un dictamen público en que se dé detalles del motivo puntual. No obstante, era conocido que el morenista padecía de diabetes y que por esta enfermedad ya había tenido complicaciones graves en su salud (pérdida de capacidad visual y amputación de un pie).

Luego de haberse dado a conocer el hecho, integrantes de todos los partidos políticos, cargos e ideologías lamentaron la pérdida del funcionario. Inclusive, algunos de los más férreos opositores a la Cuarta Transformación, movimiento del que era integrante. Y como era de esperarse, durante la conferencia matutina de este 14 de diciembre, el presidente López Obrador dedicó unas palabras a su “compañero” de lucha política.

“Lamentar mucho la pérdida de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla, nos conmovió a todos. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años, lo conocí allá por 1989-90. (...) Lo vamos a tener siempre presente porque luchó durante muchos años y viene de abajo, siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades”, dijo el mandatario.-

Miguel Barbosa murió a los 63 años (Gobierno de Puebla)

Gobernador de Puebla

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta tomó la gobernación del estado de Puebla tras la muerte de Martha Érika Alonso en diciembre del 2018. El inesperado fallecimiento de la entonces gobernadora orilló a las autoridades estatales a convocar a elecciones extraordinarias, las cuales se celebraron en junio del 2019.

El entonces candidato por Morena ganó la contienda con el 44.6 % de los votos contra el 33.23% obtenidos por Enrique Cárdenas Sánchez, perfil postulado por la coalición del Partido Acción Nacional (PAN) Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, la llegada de Barbosa Huerta al poder estatal fue criticada por la escena política pues sus elecciones fueron la contienda con la tasa de mayor abstencionismo ciudadano con un total del 70%. Este hecho coló al exgobernador como el candadito con el menor apoyo popular de las dos últimas décadas en Puebla.

