Mario Delgado no “regañará” a Nacho Mier tras la “chayotortas” en San Lázaro: “Ya son mayores de edad”

Mario Delgado habló sobre las "choyotortas" en la Cámara de Diputados (Captura/Twitter/CUARTOSCURO)

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseveró que no tiene por qué darles recomendaciones de comportamiento a los diputados de su partido en la Cámara de Diputados; esto, luego del percance que ocurrió con la prensa el pasado 9 de diciembre en San Lázaro.

Durante una conferencia ante medios en la que se anunció al ganador de la encuesta que define quién será el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, el presidente del partido se expresó sobre el hecho que involucró al diputado Mario Llergo y al coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco.

Tras se cuestionado sobre si emitiría algún llamado de atención a Nacho Mier, luego de que envió tortas a las y los periodistas de la fuente legislativa tras la agresión cometida por el diputado Llergo Latournerie a una reportera, el dirigente aseveró que los involucrados “ya son mayores de edad”.

“Ellos ya son mayores de edad. Yo no les puedo dar recomendaciones respecto de su comportamiento. Creo que siempre todos nos debemos conducir con respecto, con fraternidad, más a fin de año, pues hay un buen espíritu”, expresó quien fue líder de la bancada en la legislatura anterior.

El dirigente expresó que al partido le fue bien en el 2022, por lo que es tiempo de paz. Sin embargo, aclaró que él no puede hacerles recomendaciones de conducta a sus compañeros, aunque aseguró que ellos actúan con respecto.

Ante ello, el periodista que lo cuestionó señaló que “comprar reporteros con tortas está medio complicado”, a lo que Delgado Carrillo respondió: “Vivimos en otra época. Yo respeto a nuestros compañeros periodistas. Nosotros creemos en la libertad de prensa, porque estamos viviendo una época dorada de la libertad de expresión”.

El líder nacional de Morena aseguró que "es otro epoca" donde ya no se compra a la prensa (Facebook/Mario Delgado)

Además, calificó como “ingenuo” el que alguien quiera incidir en la opinión de los medios, pues es otra época. “Sería ingenuo de parte de alguien querer incidir en la opinión de la prensa, de alguna manera. Esa época quedó atrás”, expresó.

Y es que el pasado jueves, el diputado Mario Llergo dio a conocer la denuncia interpuesta contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la sala de prensa de la Cámara de Diputados. Ahí, las bases de la denuncia fueron cuestionadas por una reportera, a quien Llergo respondió: “¿Trabaja usted en el INE?”.

Dicha reacción fue reprochada por las y los reporteros de la fuente, quienes abandonaron la conferencia. Fue por ello que, para remendar el error, el coordinador morenista, Ignacio Mier, compró tortas para las y los periodistas.

La bancada de Morena intentó disculparse con la prensa ofreciéndole tortas a las y los reporteros. (Cuartoscuro)

No obstante, el acto no fue correspondido como se esperaba, pues la fuente rechazó la comida y escribió en las charolas de unicel mensajes en protesta a las declaraciones del diputado morenista.

“La fuente no se toca”, “el agravio no se limpia con chayotortas”, “respeto, no tortas” y “no a la torta del bienestar” fueron algunas de las consignas que se plasmaron en los platos desechables.

Por su parte, periodistas en redes sociales también reprocharon el acto. “Mandó tortas a la fuente legislativa para intentar lavarle la cara a morena por la grosería que hizo el morenista @mariollergo de acusar a una reportera de ser trabajadora del INE. La prensa digna le regresó sus tortas al ex priísta (sic.)”, expresó el periodista Carlos Torres.

Así como Fernando Moctezuma Ojeda , quien comunicó: “Las ‘disculpas’ de #Morena en la #CámaraDeDiputados se reduce a una torta que envió @NachoMierV a la sala de prensa. El león cree que todos son de su condición”.

