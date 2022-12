Cuánto cuesta poner un Oxxo para comenzar a ser tu propio jefe

Actualmente, puede encontrarse un Oxxo prácticamente en casa esquina. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Las tiendas Oxxo, sin duda alguna, son un ejemplo de éxito. Y es que actualmente, estas tiendas que pertenecen a la empresa mexicana Fomento Económico Mexicano (FEMSA), pueden encontrarse prácticamente en cada esquina en todo México, e incluso, en otros países, pues su modelo de negocio ha logrado traspasar fronteras.

El Senado aprobó reformas en materia de envíos de sustancias ilegales por medio de servicio postal Después de que llegará hasta la Cámara de Senadores y que se considerada dicha propuesta, fue aceptada para que entre en vigor VER NOTA

Sin embargo, hay quienes se preguntan por qué tienen tanto éxito estas tiendas. Lo que sucede con las tiendas Oxxo es que su modelo de negocio resulta altamente atractivo para que más y más tiendas sean abiertas.

El modelo de franquicias es uno de los más utilizados por las personas que desean emprender y comenzar un negocio propio. Sin embargo, muchas veces esto suele ser algo costoso, pues ser requieren inversiones que llegan a rebasar los 100 mil pesos para comenzar. Con Oxxo, esto no funciona igual.

Álvarez Máynez acusó a Morena de destruir al INE a pesar de darle el poder en 2018 El diputado de MC enfatizó que votar por la iniciativa del presidente AMLO sería un retroceso en la democracia VER NOTA

Según datos de la misma empresa, en México existen más de 20 mil tiendas, llegando hasta los rincones más escondidos del país, por ejemplo, aquella que se encuentra frente al mar. Este negocio no se limita a México, pues también pueden encontrarse tiendas Oxxo en países como Chile y Colombia.

Las tiendas Oxxo pertenecen a la empresa FEMSA. REUTERS/ Jose Luis Gonzalez

¿Cuánto dinero hay que invertir para abrir un Oxxo?

Para abrir un Oxxo no es necesario dar dinero, como muchas personas piensan, pues estas tiendas no se manejan bajo el modelo de franquicias, sino de contrato por comisión mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que FEMSA busca un terreno para la tienda, construye el local, surte de producto, y la persona interesada en administrarlo cobra una comisión.

Cadena de tiendas de mascotas líder en México dejó de vender animales De acuerdo con ANIMAL HEROES, ésta y otras compañías han sido denunciadas por presunto maltrato animal por parte de sus empleados VER NOTA

Las ventajas de este modelo de negocio, es que las personas no arriesgan su dinero y están protegidos en caso de que no funcione como se espera. Por otro lado, la desventaja de este modelo de negocio es que el interesado no es propietario de la tienda y FEMSA solo otorga un acceso a un puesto conocido como líder de la tienda.

Entonces, para iniciar a operar un Oxxo no se necesita ningún tipo de inversión monetaria, simplemente debes cumplir con los requisitos de un líder de tienda. Así lo explica la misma cadena de tiendas en su sitio web oficial.

¿Qué es un líder de tienda Oxxo?

Como su mismo nombre lo indica, un líder de tienda es una persona a cargo de de un equipo de seis personas que laboran bajo un esquema de comisión mercantil, o sea, se les da un porcentaje de las ganancias de la tienda, o son contratados como empleados directos.

Para operar un Oxxo no es necesario realizar una inversión económica.

Requisitos para ser líder de tienda

Dentro de las aptitudes necesarias para ser líder de tienda en un Oxxo, se encuentran ser atento; cuidadoso; eficiente y servicial.

También debes de estar dispuesto a servir a toda hora y con rapidez, además de mantener en orden los productos, pues la tienda labora las 24 horas del día, los 365 días al año. Las personas también pueden vender o rentar un terreno a Oxxo, pero debe ser verificado por los integrantes del corporativo para así conocer su viabilidad. Mientras que todos aquellos que desean trabajar en una de estas tiendas, solo se tienen que presentar con su solicitud de empleo o CV.

Las tiendas Oxxo existen desde el año 1978, cuando abrieron su primer tienda en Monterrey, Nuevo León. Son la primer cadena de tiendas de formato pequeño que a través de varias décadas de experiencia, ha logrado satisfacer las necesidades cotidianas de los clientes.

FEMSA, dueña de Oxxo, es una empresa que existe desde 1890. Es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca Cola FEMSA, el embotellador público más grande de productos Coca Cola en el mundo.

SEGUIR LEYENDO: