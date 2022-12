El PRD presentó una queja contra Ebrard por supuestos actos anticipados de campaña

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar una queja contra Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y la senadora de Morena, Malú Micher, por el evento del sábado 3 de diciembre en donde el canciller, y aspirante presidencial, tomó protesta a los integrantes del Comité de Apoyo a nivel nacional.

El representante del sol azteca ante el INE, Ángel Ávila, señaló a Ebrard por supuestos actos anticipados de campaña y el presunto uso de recursos públicos para promover su eventual candidatura a la presidencia de la República en 2024, por ello pidió una investigación sobre el financiamiento del evento que reunió a unas 5 mil personas.

“Pedimos a las autoridades electorales que se investigue la fuente de financiamiento del evento del fin de semana pasado, en donde se anunció la creación de una estructura a nivel federal que difundirá la campaña del canciller, violando diversas disposiciones legales y realizando evidentes actos de campaña anticipada”, señaló el perredista a través de sus redes sociales.

Hemos presentado una queja en contra del canciller @m_ebrard, la senadora @MaluMicher y quienes resulten responsables por actos anticipados de campaña y la utilización de recursos públicos para promover la candidatura del Secretario de Relaciones Exteriores. Pedimos a las pic.twitter.com/d0BZNZsN7W — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) December 10, 2022

Ávila sostuvo que este tipo de actos “violan la ley electoral y la Constitución con evidentes actos anticipados de campaña. Ojalá las investigaciones lleguen a fondo y se detenga esta campaña de promoción personalizada de las corcholatas”.

Para el PRD, partido en el que militó justamente Ebrard hace algunos años, solicitó indagar quién otorga el financiamiento a la estructura “y si estos pudieran ser de la hacienda pública”.

Así quedamos . Mi gratitud siempre . Nos vemos en 2023 . pic.twitter.com/BQwEzTpXKy — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 3, 2022

No se trata de la primera queja del PRD ante el INE, pues hace algunas semanas presentó otra queja en contra de Claudia Sheinbaum, por considerar que sus giras a diversos estados de la República constituyen actos anticipados de campaña.

Los perredistas se quejan de la “violación al principio de neutralidad, equidad en la contienda y uso indebido de recursos públicos de servidores púbicos reallizando actos anticipados de campaña electoral al proceso electoral federal 2023-2024″.

Marcelo Ebrard asegura que ganará encuesta de Morena

(Foto: Twitter/m_ebrard)

Justamente en el evento del sábado 3 de diciembre, Marcelo Ebrard anunció que en 2023 recorrerá el país con el objetivo de ganar la encuesta de Morena para elegir su candidato a la presidencia en 2024.

Ante miles de simpatizantes y militantes de la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) que se reunieron en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, la corcholata del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a las organizaciones sociales que lo representarán en los 300 distritos y quienes, aseguró, le ayudarán a ganar la candidatura.

REUTERS/Carlos Jasso

“Vamos a participar en todos los espacios basados en la convicción de respeto a la ley, el no uso de recursos públicos , el no obligar a nadie a que participe, que la gente decida qué es lo que quiere”

Además, se comprometió a que como en 2006, cuando ganó la jefatura de gobierno de la CDMX con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mantendrá los programas sociales de AMLO para consolidar los fundamentos de la 4T.

“Hacemos un compromiso ustedes y yo, ya no se pueden echar para atrás, y yo no me puedo echar para atrás, de aquí vamos a la encuesta y vamos a ganar. ¡Vamos a ganar!”

Durante su discurso, Ebrard Casaubón fue arropado, una vez más, con gritos de “¡presidente, presidente!”

