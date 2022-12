Cuáles son las peores marcas de sardina, según Profeco

La Profeco analizó múltiples marcas de sardinas enlatadas (Captura de pantalla: Revista del Consumidor)

Recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio en diferentes marcas de sardinas enlatadas, de acuerdo con la edición de diciembre de la Revista del Consumidor, se trata de un pescado azul de agua salada que aporta a la dieta humana: calcio, fósforo, proteína, vitaminas A, B, D y E, además de Omega 3 y 6.

El análisis realizado por la Profeco fue aplicado en 47 distintas marcas de sardinas enlatadas de la siguiente forma:

- 21 en salsa de tomate.

- 2 en escabeche.

- 10 en aceite de oliva.

- 10 en varios aceites.

- 1 en salsa de chipotle.

- 3 con otros ingredientes o estilos.

Cada una de ellas fueron puestas a prueba en distintas áreas, puesto que se examinaron las etiquetas de todas, verificando los datos, tales como: número de lote, ingredientes, leyenda de conservación, fecha de caducidad y la tabla nutrimental.

Asimismo, se analizó que los enlatados cumplieran con el contenido neto declarado, la cantidad de masa drenada, de proteína, grasa y kilocalorías aportadas.

Puesto que su norma reguladora indica que dicho producto debe contener cierto color característico, libre de cabezas, vísceras o branquias, no tener olores o sabores extraños y contar con una textura firme.

De tal forma que marca un claro referente de calidad, proporcionándole a los consumidores la seguridad de estar ingiriendo productos que beneficien su salud.

¿Cuáles son las peores marcas de sardinas?

La Profeco detectó varias marcas que incumplían con sus etiquetados, engañando al consumidor, por ejemplo, respecto a las que contienen menos producto del declarado:

- Calmex: sardinas en aceite sabor ahumado de 215 gr, con 11.8 gr menos.

- Guaymex: sardinas en salsa de tomate de 425 gr, con 25 gr menos.

- Altamar: sardina en salsa de tomate de 425 gf, con 14.2 gr menos de lo indicado.

Las marcas que no contienen la cantidad señalada de masa drenada son:

- Sardina Orbe: 20 gr faltantes.

- Sardina Vigilante: 4.4 gr menos.

- Corte Inglés Selection: 6.8 gr faltantes.

- Sardina Altamar: 18.2 gr menos de lo declarado.

Algunas de las marcas que se detectó que incumplían con su etiquetado y que no mostraban la información completa fueron dos: El Corte Inglés, sardinas en aceite de oliva, ya que no declara el contenido de proteína ni el energético y el Oro de España, sardinas en tomate, puesto que no muestra el sello “exceso de grasas saturadas”.

No todas las marcas cumplieron con las normas establecidas por la institución (Captura de pantalla: Revista del Consumidor)

Por último, uno de los aspectos que la Profeco prestó atención fue a las marcar que ponían vísceras en sus enlatados, lo cual no está permitido dentro de la norma reguladora:

- Altamar, sardina en salsa de tomate de 425 gramos: dando hasta el 11 por ciento de vísceras.

- Vigilante, sardinas en aceite de oliva: con el 10.6 por ciento de vísceras en su contenido.

- El Corte Inglés, sardinas en aceite de oliva: ofreciendo hasta un 7.5 por ciento de vísceras en su producto.

- Vive Sabor, sardinas picantes en aceite de girasol de 120 gramos: dando el 8.5 por ciento de vísceras en cada lata.

Mientras que las marcas mejor calificadas de sardinas enlatadas fueron: Ponto, Aurrera, Best Choice, Corina, Fresh Label y Tuny. Por otro lado, la institución recomienda que antes de adquirir cualquier producto se compruebe que: la lata no esté inflada, golpeada u oxidada.

