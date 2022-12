Omar Chaparro reveló que le fue infiel a su esposa, “La Mojarrita”

Omar Chaparro reveló que años atrás le fue infiel a Lucía y se lo confesó (Instagram/@omarchaparro)

Pese a que Omar Chaparro aseguró que actualmente su relación con Lucía Ruiz, su esposa, es la mejor, reveló que tiempo atrás le fue infiel, algo que cambió por completo la perspectiva de su matrimonio.

Omar Chaparro y la Mojarrita, como es conocida Lucía Ruiz, han estado casado por 21 años y a lo largo de su relación han atravesado obstáculos que los hace repensar su unión, tal como lo fue la ocasión en que él engañó a su esposa y se lo confesó.

Sin ahondar en detalles, el actor compartió en entrevista con Isabel Lascuráin que alguna vez le fue infiel a la madre de sus hijos, algo que hoy considera un “error” porque para ambos fue algo muy doloroso, pero que también les habría servido para darse cuenta del amor que ambos sentían por el otro.

Lucía y Chaparro se casaron en agosto de 2001, el año pasado celebraron su 20 aniversario (Instagram/@omarchaparro)

“Sí (le fui infiel), me equivoqué, pero cuando conoces la sombra de tu pareja y cuando le enseñas tu sombra al otro y a pesar de eso lo ves a los ojos y le dices ‘te amo’ y vamos juntos... porque evidentemente yo no soy el mismo Omar de hace muchos años, de cuando me equivoqué”

Chaparro confesó que a pesar de que hoy considera que su matrimonio es estable, en su momento tuvo que afrontar las fuertes consecuencias de sus actos. Mencionó que además de haberle confesado a la Mojarrita que la había engañado, también tuvo que soportar el dolor que tanto a ella como a él le provocó y acudieron a terapia porque quisieron llegar al perdón y no separarse.

“Es muy doloroso para el que le ponen el cuerno, como para el que se equivoca. Hay mucho que aprender y yo creo que se vale, se vale enderezar el camino (...) es una lección porque ‘te amo, te reconozco, porque eres humano y te puedes equivocar’, pero sobre todo puedes reivindicarte”, compartió.

Al ser cuestionado por Lascurain acerca de cómo fue que Lucía se enteró, el protagonista de No manches Frida reveló que dado que su esposa no se dio cuenta de la infidelidad y él sabía que había algo entre ambos, encontró una oportunidad para confesárselo.

Asimismo, Omar Chaparro reconoció que no se arrepiente de haberle dicho a la madre de sus hijos que le fue infiel porque de esa forma lograron reconstruir su relación y ambos aprendieron de sí mismos.

“Cuando se rompe ese jarrito, que era un jarro hermoso (...) deciden reconstruir ese jarro otra vez y va a tener fisuras y se le nota ahí el resistol, el pegamento, pero el jarrito ese ahora vale más, tiene más valor, está más bello (...) y el premio grande es el aprendizaje”

A lo que se refiere el actor al mencionar el “aprendizaje” es lo que ahora conoce de su matrimonio, lo bueno de su relación, así como también tener consciencia de qué es lo que puede llevar a romperlo nuevamente.

Lucía y Omar Chaparro se casaron en 2001, año desde el que han tenido que enfrentar los rumores de su supuesta separación, aunque la mayoría del tiempo han mostrado una faceta positiva de su relación y no dejaron entrever que había problemas entre ellos, inclusive el años pasado celebraron en redes el 20 aniversario de su boda con mensajes llenos de amor.

El actor le dedicó un video con varias imágenes de ambos y el mensaje: “No le cambiaría nada a nuestra serie, cada episodio se pone mejor que el anterior y aunque a veces no ha sido nada fácil y me quite el sueño, no puedo esperar ni un minuto más para ver la siguiente temporada de nuestras vidas”.

