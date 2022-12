Hijo de Raúl Velasco se lanzó contra Miguel Bosé y negó veto en Televisa

Miguel Bosé apareció en distintos programas de Televisa en los años 80 y 90, lo que habría de contradecir la versión de "veto" al español (Foto: Instagram)

Como parte de los eventos realizados en la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Miguel Bosé presentó una conferencia para presentar su nuevo libro titulado Bosé, historia secreta de mis mejores canciones, una publicación donde narra cómo surgieron exitosos temas de su discografía, como Salamadra y Amante bandido.

La presencia del cantante español llamó la atención del público, y una declaración realizada durante su ponencia dio de qué hablar. Y es que el intérprete nacido el 3 de abril de 1956, confesó que durante el inicio de su trayectoria visitó México, donde habría enfrentado obstáculos para darse a conocer ante el público.

Según el hijo del fallecido torero Luis Miguel Dominguín, Raúl Velasco no le permitió aparecer en el legendario programa de televisión Siempre en domingo, pues habría sido objeto de veto en la emisión que el conductor lideró por décadas.

“El primer viaje que hago fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un Siempre en domingo, que al final vine, pero no me dejaron hacerlo, porque Velasco me lo prohibió, si Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ‘raro’, como que decía: ‘este pinche españolito va a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer’ y me prohibió”, dijo el también actor de la película Tacones lejanos.

Bosé señaló que durante su primera participación del programa no contó con el respaldo de Raúl Velasco, pues no asistió a las grabaciones, pero en la segunda ocasión sí y fue bastante incómoda porque lo cuestionó sobre el trasfondo de su polémico tema Salamandra.

“La primera vez que hice Siempre en domingo, ‘Siempre lo mismo’, así lo llamábamos, lo grabé y él no estaba, pero la segunda vez oí cuando sin querer Salamandra y me dice: ‘Oye, por qué no nos explicas lo que quieres decir en el texto de Salamandra’, yo me quería morir, porque dije: ‘Qué mala suerte, o sea tantos años... por fin llegó y voy a tener que empezar a hablar del porno aquí en directo’”, dijo entre risas.

Las declaraciones del intérprete no fueron bien recibidas por Pati Chapoy, quien desminitó el supuesto veto y dio argumentos de peso, como que el propio Raúl Velasco manejaba las giras de Bosé en México, pero ahora ha sido un descendiente del emblemático conductor de Televisa quien arremetió contra el artista de 66 años.

Fue Arturo Velasco quien desminitó los dichos del español sobre su padre. En un comunicado en su cuenta de Instagram, el descendiente del creador de la frase “Aún hay más” respaldó los dichos de Chapoy y envió un fuerte mensaje al también hijo de la actriz italiana Lucía Bosé, fallecida en 2020.

Según la periodista de "Ventaneando", Raúl Velasco manejaba las giras de Bosé en México (Foto Europa Press // Foto Instagram: @chapoypati // Foto: CUARTOSCURO)

“Nunca hago uso de IG para defender o entrar en polémica pero por defender la memoria de mi padre Raúl Velasco por supuesto que lo haré. Miguel Bose, qué mala memoria tienes, sólo piensas en los programas en los que se dudó de tu participación, pero ya olvidaste los cientos de programas que te dio por muchos años en Televisa”, escribió el hijo de Raúl Velasco.

“Como bien dice Pati Chapoy, qué malagradecido eres y qué abuso atacar a alguien quien ya no está aquí para defenderse, pero aquí estoy yo Miguel”, finalizó la publicación del hijo del presentador.

¿Qué dijo Pati Chapoy?

Tras presentar la nota en Ventaneando, Chapoy puso en duda las declaraciones del cantante de otros temas como Auto radio canta y Este mundo va, y así lo expresó.

“Lo que yo vi durante todos los años que él se presentó en Siempre en domingo fue un buen trato, invariablemente. Él está diciendo que Raúl lo vetó, yo voy a poner sobre la mesa por qué no es cierto que lo haya vetado. Me imagino que ya se le olvidó, está inventando o simplemente se perdió en la platica que tuvo en la FIL”, comenzó.

Raúl Velasco se mantuvo al frente de "Siempre en domingo" de 1969 a 1998, y es conocido el gran poder que tenía en la empresa Televisa (Instagram @siempreendomingofans)

“Raúl Velasco, mientras dirigía y producía Siempre en domingo, tenía una empresa que se dedicaba a organizar las giras de muchos cantantes. Una de las giras que manejó durante mucho tiempo en su propia empresa fue con Miguel Bosé [...] ustedes creen que si Raúl tenía el negocio de la gira de Miguel Bosé por la República Mexicana lo iba a vetar de Siempre en domingo... pues obviamente no”, cuestionó la periodista.

