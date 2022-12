Esta es la postura de Paola Rojas tras infidelidad de Zague

Zague y su esposa Paola Rojas durante los tiempos felices

Los videoescándalos de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague, le costaron el divorcio con Paola Roja. Sin embargo, comúnmente se le cuestiona a la periodista sobre el tema, más no sobre qué opina de la infidelidad, el cuál, según ella, fue el real motivo por el cual le exigió el divorcio al ex futbolista.

Aunque ya se ha anunciado su retiro del noticiero matutino de Televisa, en enero del 2023, la presentadora continuará en Netas Divinas, espacio donde recientemente se sinceró con sus compañeras sobre el tema, causando gran asombro en Natalia Téllez, Galilea Montijo, Daniela Magun y Consuelo Duval. Esto se debe a que marcó una postura muy firme sobre el tema y lo que pasó en su vida años atrás.

“No sé si yo soy más tendiente a los acuerdos tácitos, a que es muy complicado esto de la exclusividad y la monogamia y entonces que sean acuerdos tácitos, como decías tú, prefiero no saber…”, comentó la comunicadora a la hora de fijar una postura sobre la fidelidad.

Galilea Montijo recientemente se sumó al proyecto (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Su respuesta ha generado gran conmoción en redes sociales pues, directamente nunca había tratado el tema, sin embargo si había retomado alguno de los videos que han escandalizado porque su ex esposo posa sin ropa y hasta describe para quien va dirigidos.

“Creo que sí es una elección (abrir la pareja), al menos hablar lo básico, decirle: ‘No estoy esperando que seas fiel, estoy esperando que seas discreto, lo único que quiero de ti es que no seas cínico’”, agregó la periodista.

Dicha postura se ha sumado a lo externado previamente en la entrevista del canal para YouTube “Isabel Lascuráin abre la caja de...”, donde reveló que el dolor causado por el escándalo la unió a otras mujeres y pudo constatar en carne viva el concepto de “sororidad”, una visión muy diferente a como de primer momento tomó todos los problemas que generaron los videos de Zague en internet.

“Eso te da dirección... a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así”, comentó la también conductora de televisión respecto a Leonardo y Paulo Alves dos Santos Rojas, los hijos que procreó junto al hoy comentarista.

La periodista destacó que su red de apoyo familiar y amistoso fue lo que pudo sacarla avante ante el desgaste emocional (Foto: Captura de pantalla)

Paola Rojas aseguró que a ella le funcionó el tener un trabajo muy activo para poder lidiar con todo lo que se desató, pues la reportera agregó que su jornada laboral también fue de gran ayuda para superar el trago amargo, pues estaba enfrentando al ojo público desde la vulnerabilidad.

“En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo... pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza, sin embargo la sentía profunda, mucha... sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones”.

¿Qué opina “Zague” sobre la filtración de su video íntimo?

En septiembre del 2020 el hoy cronista deportivo habló del famoso video íntimo que se hizo viral en las redes sociales, previo al Mundial de Rusia 2018, en el que se le ve frente al espejo en una pose sugestiva.

El ex jugador ahora es narrador de partidos en Televisa (Foto:Twitter/@LRZague)

“Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, se quiso aprovechar para sacar otras intenciones, no sé y no me interesa”, confesó en una charla para el canal de YouTube Zabalive.

