Cuál es la palabra más larga del español, según la RAE

De acuerdo con la RAE, la palabra más extensa de la lengua española contiene 23 letras

La palabra más larga registrada en la Real Academia Española (RAE) cuenta con 23 letras y se trata de; electroencefalografista, con 10 vocales y 13 consonantes, la cual tiene como definición; persona especializada en electroencefalografía.

Mientras que la segunda palabra más larga, únicamente quedó por debajo ya que cuenta con 22 letras, es decir; esternocleidomastoideo, con 11 vocales y 11 consonantes, que significa “músculo del cuello, desde el esternón y la clavícula hasta la apófisis mastoides, que interviene en los movimientos de flexión y giro de la cabeza”, de cuerdo con la información proporcionada por la RAE.

Sin embargo, algunas de las palabras más largas utilizadas en el español no están registradas en la institución, al respecto, la RAE mencionó que el hecho de que “una palabra no aparezca en su diccionario no quiere decir que su uso sea incorrecto”.

De tal forma que la palabra más extensa populariza es; hipopotomonstrosesquipedaliofobia, con 33 letras, con 16 vocales y 17 consonates, la cual quiere decir; miedo a las palabras muy largas. Cabe recalcar que no se encuentra registrada en el Diccionario de la Lengua Española (DLE).

Esa la definición otorgada por la academia (Captura de pantalla: RAE)

A su vez, también está; ciclopentanoperhidrofenantreno, con 12 vocales y 18 consonantes, en total son 30 letras, también conocida como esterano o gonano, la cual es un hidrocarburo policíclico que puede considerarse como un producto de la saturación del fenantreno asociado a un anillo de ciclopentano.

¿Cuál es la palabra más larga conocida?

Dicho título se lo lleva “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”, que de manera asombrosa cuenta con 45 letras, 20 vocales y 24 consonantes. De acuerdo con el diccionario de Cambridge, se trata de un nombre que se inventó para denominar a “una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de trozos muy pequeños de ceniza o polvo”.

Según la información proporcionada por el Oxford English Dictionary, es la palabra más extensa conocida y utilizada en inglés, la cual es una enfermedad pulmonar crónica causada por la inhalación de polvo fino de silicato o cuarzo.

¿Cuáles fueron los resultados finales?

La palabra más larga registrada en la RAE es; electroencefalografista, mientras que la más utilizada por las personas es hipopotomonstrosesquipedaliofobia y la más extensa del mundo es pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.

Esa fue la definición encontrada en el diccionario inglés (Captura de pantalla: Oxford English Dictionary)

¿Cuál es el origen de la RAE?

La institución fue creada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, octavo marqués de Villena, y el primer director de la RAE. Para el 3 de octubre de 1714, fue oficialmente aprobada su constitución por medio de una real cédula del rey Felipe V.

Su principal precedente y modelo a seguir fue la Academia Francesa, a partir de ese entonces se marcó como objetivo principal la elaboración de un diccionario de la lengua castellana, “el más copioso que pudiera hacerse”.

Haciéndose realidad con la publicación del Diccionario de autoridades, el cual hasta la fecha se han editado seis volúmenes, mismos que fueron publicados entre 1726 y 1739. Durante 1715, sus 24 miembros aprobaron los primeros estatutos, mientras que la Orthographia apareció entre 1741 y 1771, cuando se publicó la primera edición de la Gramática.

Los estatutos vigentes, los cuales fueron aprobados en 1993, establecieron como principal propósito el “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”, compromiso plasmado en la política lingüística panhispánica, compartida con las otras veintidós corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

