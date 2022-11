AMLO afirmó que la SCJN “no va a aprobar” la prohibición de nacimientos navideños en espacios públicos

AMLO rechazó que SCJN analice prohibición a nacimientos navideños en espacios públicos (Foto: Cuartoscuro//REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó, una vez más, su rechazó en contra del proyecto que analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para prohibir la instalación de nacimientos navideños en espacios públicos.

Este lunes 28 de noviembre, durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal declaró que el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que busca prohibir la instalación de nacimientos, cualquier tipo de adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos, “no tiene fundamento legal”.

“Yo no estoy a favor de eso, yo creo que eso no tiene fundamento legal ni tiene que ver con nuestras tradiciones y costumbres. Además creo que es contrario a la libertad religiosa”

AMLO aseguró que el proyecto del ministro es contrario a la libertad religiosa (Foto: Cuartoscuro)

Y es que según explicó, el proyecto del ministro es contrario a la libertad religiosa, por lo que confió en que sus compañeros y compañeras de la Corte no aprobarán la propuesta.

Asimismo, indicó que, de prohibir la instalación de figuras religiosas en espacios públicos, representaría cancelar “la celebración del hombre que más ha luchado por los pobres, porque Cristo fue un luchador social”.

Y sentenció: “Si se tiene poco conocimiento sobre historia de la vida y obra de Jesús se va a saber si es sólo un hombre o profeta o Dios, independientemente, se va a saber que siempre estuvo a favor de la justicia, por eso lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo de los poderosos de su época y por eso lo crucificaron”.

El presidente López Obrador aprovechó para lanzarse en contra del ministro González Alcántara (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Al defender la libertad religiosa, el jefe del Ejecutivo federal destacó que, en su opinión, “eso no se debe permitir, ninguna tradición, costumbre, además, ¿en qué daña?, es un asunto de dogmatismo. No creo que se apruebe eso (…) hay que ver cómo está el proyecto, pero sí, creo que no deberían de meterse con eso”.

En su participación, el presidente López Obrador aprovechó para lanzarse en contra del ministro González Alcántara tras votar a favor de eliminar la prisión preventiva oficiosa a la defraudación fiscal.

“No se va a aprobar, no creo que se apruebe. Esta es una opinión que se respeta, pero yo le digo al ministro que votó para proteger a los defraudadores fiscales y porque ahora quiere prohibir algo que tiene que ver con la libertad religiosa, con la libertad de creencia”

A principios de noviembre, Alcántara presentó una iniciativa con la que busca prohibir la instalación de nacimientos o signos alusivos a la religión en espacios públicos (REUTERS/Bernadett Szabo)

Cabe recordar que a principios de noviembre, el ministro Juan Luis González Alcántara presentó ante el máximo tribunal del país una iniciativa con la que busca prohibir la instalación de nacimientos o signos alusivos a la religión en espacios públicos ni pagados con recursos de la administración en turno.

Según detalló el ministro, la propuesta señala que los elementos de escenas bíblicas en la vía pública violan la libertad religiosa, los principios constitucionales del Estado laico y el principio de igualdad y no discriminación.

“A pesar de que la neutralidad del Estado mexicano dispone -entre otras cuestiones- que toda la autoridad ha de ocuparse de evitar la imposición de ciertas ideas o dogmas de unas personas sobre de otras; y, por el contrario, ha de preocuparse por garantizar el ejercicio libre de cualquier religión, o incluso, de ninguna de ellas”, se lee en el documento.

Información en desarrollo

