“Qué pase el otoño”: así es la canción de Nancy Zamher que nació en el metro de la CDMX

Nancy Zamher, cantautora de la Ciudad de México y que conmueve a su público con una propuesta musical que mezcla lo popular mexicano con otra gran variedad de ritmos, sorprenderá este 24 de noviembre con su sencillo Que pase el otoño, el cual formará parte de su álbum Cicatrices con estreno próximo en 2023.

Fue así que en entrevista exclusiva para Infobae México, la artista que ha sido acreedora a apoyos por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) habló sobre cómo fue que surgió esta melodía.

“Creo que es una exploración de todos estos años, es una canción viejita porque nació en 2015 y son de esas canciones que dieron pie a lo nuevo que estoy haciendo ahora, entonces fueron de las primeras en las que decido explorar el blues el rock, de explorar más en la música popular mexicana”, comenzó a decir la famosa.

En este sentido, la intérprete de Amaranto, Sangre de Cacao o Julia de Noche recordó que su próximo sencillo vio la luz por primera vez después de un complicado viaje en uno de los transportes más representativos de la capital del país.

“Nació en el metro, en una estación saliendo... tuve que tomar un trabajo que no me gustaba, eso también me deprimió muchísimo, pero no tenía de otra. Entonces así fue que nació y estas canciones son más personales (...) sacarlas es una manera de soltar, de liberar, de decir: ‘Cerrar ciclos, dar un nuevo paso’”, aseguró.

Que pase el otoño, de acuerdo con su autora, es una melodía que proviene de aquellos momentos difíciles en la vida y donde sólo se espera que todo sea mejor.

“Esta canción al escribí en un momento difícil que yo estaba pasando, un momento en que terminé con mi pareja, me tuve que ir de casa, me quedé sin trabajo y la verdad es que la canción es diciendo como: ‘Ya, que pase el otoño’, para que ya pasara esta etapa que vivía en ese entonces.

Asimismo, en comparación discográfica pasada la cual se tituló Raíces, Nancy reflexionó que ambas creaciones se conectaban, sin embargo, esta faceta que próximamente mostrará contará con una vibra diferente.

“Este nuevo disco son un poco más rockeras (...) pero conserva la esencia de la música mexicana como el bolero. Van de la mano con Raíces que es más cálido, más solar y esta canción es más melancólica, más lunar. (El disco) lo llamé cicatrices porque es una parte de mi vida que me dejó marcas como a todos y me marcaron. Yo decidí refugiarme en la música, inspirarme para la creatividad, para poder desahogarme de esa manera”, narró.

La cantante mencionó que actualmente se encuentra en una etapa muy diferente de su vida, sin embargo, el retomar dichas canciones fue una forma de aceptar lo que vivió y fue durante un tiempo.

“La reflexión sería no avergonzarnos de lo que somos y realmente poder ser libres dentro de nuestra capacidad emocional como manera de amar, yo honestamente son canciones con las que ya no me identifico porque una va cambiando (...) sin embargo, lo atesoro, lo aprecio y lo abrazo. Es lo que podría decirle a la gente, abrazar nuestro pasado y la vida como ha sido”, concluyó.

Nancy Zamher se presentará el próximo primero de diciembre en el Foro del Tejedor ubicado en la colonia Roma Norte y contará con grandes sorpresas para sus fans.

