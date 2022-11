La irónica explicación de cómo AMLO habría financiado la marcha de la 4T, según Fernández de Cevallos

López Obrador reiteró en su llamado a la ciudadanía para acudir a la marcha del 27N. (Presidencia de México)

La marcha del próximo 27 de noviembre (27N) de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) ha intensificado la ola de descalificativos con el flanco adversario, en el cual se ha tachado a dicha movilización de ser “una venganza” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la marcha en contra de la Reforma Electoral; mientras este último ha insistido en negarlo.

Sin embargo, para el miércoles 23 de noviembre, el Jefe del Ejecutivo convirtió estos rechazos en mofas e ironías, siendo una de ellas, el “reporte” de que “hubo muchísimo robo de carteras” en la manifestación del 13N - en referencia a las riquezas que se habrían hecho por supuestos actos de corrupción.

Fue precisamente dicho pronunciamiento el que El Jefe Diego replicó en su cuenta de Twitter, re-utilizándolo en contra del tabasqueño a fin de volver a evocar las polémicas acusaciones en las que se vio envuelto tras la publicación de El Rey del Cash.

Bajo ese tenor, Diego Fernández de Cevallos aseguró - de modo irónico - que aquel “robo de carteras” habría corrido por cuenta de militantes de Regeneración Nacional (Morena), instruidos, dijo el acérrimo crítico, para juntar “mucho cash” con el cual se financiaría la marcha del 27N - también llamada “Marcha del Pueblo”.

“Si TARTUFO asegura que en la marcha en defensa del INE ‘hubo muchísimo robos de carteras’, es porque él mando a sus morenistas, a su ‘pueblo bueno’ a juntar mucho ‘cash’ para su desfile del domingo”.

En ese mismo sentido - de las burlas y descalificaciones - López Obrador también reconoció sarcásticamente que sí habrían acarreados a la marcha del 27, que recorrerá del Ángel de la Independencia a la explanada del Zócalo. Asimismo, refirió a los comentarios con los cuales se descalificó aquella manifestación como un desfile.

“Sí vamos a marchar. (...) Va a haber marcha, desfile. Van a haber acarreados, pura gente que no sabe a qué va”, expresó entre risas desde el atril de Palacio Nacional. Después aseveró - ya seriamente - que las y los participantes acudirán “por su propio pie” y volvió a jactarse de tener suficiente popularidad para que la gente se una al llamado.

“Llámenle como le llamen (...) Pero no va a ir más porque, en efecto, no hay cómo trasladarse. No habrían camiones para tanta gente que quiere ir porque tenemos el respaldo del 70% de la población”, atajó optimista, pero sin atreverse a estimar cuántos asistentes registraría la movilización.

Cabe recordar que la convocatoria se planteó en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel, programado a rendirse luego que el contingente arribe a la Plaza de la Constitución capitalina. Según lo declarado, también se espera que ésta sea la última marcha que López Obrador encabece.

Comenzaron a aparecer carteles de la marcha por la 4T en CDMX. (Twitter)

Corcholatas se apuntan para la contra-marcha

Varias y varios simpatizantes de la 4T confirmaron su participación. Entre ellos, por supuesto, las corcholatas presidenciables más fuertes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La primera en levantar la mano fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que asistirá a “la celebración por los cuatro años de Transformación”.

Mismo caso con el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, el cual confirmó su asistencia en la misma plataforma: “Será un honor acompañar al Presidente López Obrador”.

En tanto, el senador, Ricardo Monreal, afirmó ante medios de comunicación que se unirá “con puntualidad, solidaridad y respeto” al contingente morenista, pues, declaró, “soy partidario de él (López Obrador)”. No obstante, afirmó que el tabasqueño no necesita salir a las calles para probar su legitimidad.

