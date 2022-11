Benito Castro admitió que tuvo que morir su hermano Javier para reconciliarse con Daniela Castro

Benito Castro y su sobrina llevaban más de una década distanciados por razones aún no aclaradas (Foto: Cuartoscuro)

Habían pasado más de 10 años desde que se hiciera del conocimiento público el distanciamiento que ha tenido el actor y comediante Benito Castro con la también popular actriz Daniela Castro, quien es su sobrina y desde entonces no se había acercado a él.

Pero tuvo que suceder una tragedia en la familia para que la actriz de Cadenas de amargura y el famoso “Papiringo” de La Güereja se reconciliaran. Así lo contó el cómico en un reciente encuentro con los medios.

“Desgraciadamente tuvo que suceder en algo muy triste que fue la muerte de su papá Javier para que nos viéramos, nos abrazáramos, lloráramos un buen rato juntos y san se acabó”, declaró Benito Castro, quien señaló que tras la muerte de Javier, suscitada en diciembre de 2021, su famosa sobrina le pidió que no se volviera a alejar de ella.

El actor se dice dispuesto a aprovechar a sus seres queridos que aún continúan con vida (Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

“Jamás en la vida (me voy a alejar de ti). Aquí delante de tu padre te juro que estaré siempre al lado de mis seres queridos vivos que me quedan”, le dijo el actor, quien aseguró ante las cámaras que es su sobrina quien lo lleva periódicamente al salón de belleza a que le pinten el bigote.

El también cantante, quien junto con sus hermanos fue parte del grupo musical Los Hermanos Castro, declaró que extraña mucho a sus primos y hermanos que ya han fallecido, como los recordados Gualberto, Arturo y Jorge.

“Extraño muchísimo a Gualberto que era con el que más relación y más trato tenía, a Arturo que fue mi maestro, que fue el artífice de mi carrera y gracias a él soy lo que soy, a Jorge, que le aprendí a cantar y que fue al primero que perdí”.

Benito Castro formó junto a sus hermanos Javier y Gualberto, ya fallecidos, el grupo romántico Los Castro (Foto: Archivo)

Por otra parte, en el encuentro con los medios Benito aseguró que no se encuentra entre sus planes participar en alguna de las series o documentales que ya se preparan en torno a la vida y muerte de quien fuera su gran amigo, el recordado Paco Stanley.

“Estoy en la mejor disposición de no participar en ninguna de ellas y continuar con mi filosofía de dejarlo descansar en paz. Nada de lo que se diga en esas películas le va a servir de nada, fue el conductor de televisión más famoso y más querido de México y yo lo quiero dejar ahí en ese pedestal”, recalcó.

Respecto a su relación con su sobrina, ya en abril de 2021 Benito Castro había confesado que pese a los tiempos difíciles que se vivían y se siguen viviendo en el mundo y a la reflexión que la pandemia ha traído en torno a la fragilidad de la vida y la importancia de las relaciones humanas, no había hecho las paces con la villana de telenovelas.

Javier Castro falleció en diciembre de 2021, un duro golpe para su famosa hija (@danielacastro.oficial)

Benito admitió entonces que ni la relación familiar ni personal eran buenas con Daniela, pues no se dirigían la palabra pese a que la actriz es hija de Javier Castro, quien entonces seguía con vida y con quien llevaba una relación cordial.

“Qué más quisiera yo que tener una excelente relación con todos mis familiares, sobre todo con la hija de uno de los seres que más admiro y más quiero, pero no”, confesó el actor ante las cámaras del programa Hoy.

En aquel entonces Benito dijo desconocer la razón por la que la actriz de telenovelas como Me declaro culpable y Lo que la vida me robó le retiró el habla, e instó a la prensa a buscar la versión de Daniela para conocer las razones de la ruptura familiar, incluso el actor insinuó algo: “Pregúntaselo a ella, yo nunca le hice nada ni le he hecho nada, ni voy a echarle tierra, ni voy a quejarme públicamente”, dijo aunque entonces no ahondó en detalles.

