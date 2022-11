Quién es Enrique Acevedo, el nuevo rostro del noticiero estelar de Televisa

El periodista mexicano consolidó su carrera como presentador de noticias en Estados Unidos. (Foto Instagram: @enrique_acevedo)

Los cambios en Televisa continúan, pues no solo dos conductoras abandonarán el programa Hoy en los próximos días, también se confirmó la repentina salida de Denise Maerker de En Punto, después de cinco años al frente. Como era de esperarse en cuestión de minutos comenzaron a sonar nombres de periodistas que podrían ocupar el espacio estelar pero, de acuerdo con la información que compartió la propia empresa a través de un comunicado de prensa, será Enrique Acevedo quien encabece el noticiero a partir de enero de 2023.

Fue durante la mañana de este martes 15 de noviembre cuando el nuevo director general de N+, Daniel Badía, informó que la periodista de 57 años ya no saldrá a cuadro a partir de enero del próximo año, pero no se despedirá definitivamente del noticiero, pues se incorporará como Productora Ejecutiva del mismo gracias a su larga y fructífera trayectoria en el medio; esto como estrategia para enriquecer el espacio informativo desde la agenda periodística y la producción de documentales.

Asimismo, se aclaró que la comunicóloga seguirá colaborando como analista en Tercer Grado -otro espacio informativo de la televisora- y se incorporará al área de investigación de N+ Focus. El CEO informó sobre este gran paso en la carrera de Denise Maerker con mucho optimismo, pues considera que sus aportes desde otra área mantendrán a Televisa como una de las fuentes más confiables.

“La idea detrás de este y otros cambios es innovar y fortalecer nuestras capacidades de producción y periodismo para seguir siendo, en el cambiante mundo de la información y las diversas plataformas de distribución, los líderes indiscutibles en México y en todo el mundo de habla hispana”, declaró en comunicado de prensa.

Tras esta impactante noticia Daniel Badía adelantó que será Enrique Acevedo quien ocupe el espacio. El periodista nació en la Ciudad de México el 06 de marzo de 1978 y actualmente tiene 44 años. Durante los últimos años ha destacado en Estados Unidos como corresponsal de CBS News, donde ha tratado diversos temas como las elecciones presidenciales de 2020, algunos conflictos bélicos y situaciones de violencia en contra de sus colegas en su país natal.

Se convirtió en el primer conductor mexicano en CBS This Morning y anteriormente colaboró en 60 Minutes+. En 2017 recibió el premio News & Documentary Emmy Award for Outstanding Feature Story In Spanish y se mantiene presente en redes sociales, donde usualmente comparte información respecto a las noticias más importantes del mundo y alguno que otro dato curioso sobre su vida privada.

El periodista no ha hecho declaraciones al respecto, pero muy pronto podría ser presentado oficialmente frente a las pantallas de noticieros Televisa. No obstante, hace unos días publicó una fotografía de su esposa y sus dos hijos en un aeropuerto a manera de despedida: “Preparándonos para una nueva aventura”.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues gracias a su trabajo y desempeño había logrado posicionarse en el gusto del público hispano en Estados Unidos: “Enrique eres un excelente periodista! Siempre recordaré que me quedaba despierta hasta tarde para ver el noticiero contigo y con Lidia. Te deseo lo mejor y siempre de la mano con la familia…tu esposa e hijos son primeros que todo!”. “En cuál emisora lo podemos ver? Extrañamos sus bromas”. “Que les vaya increíble a donde sea que vayan! Un abrazo grande”.

